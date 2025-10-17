Elfmeter bringt Erlbach Sieg im Spiel gegen Schwaig

Erlbach/Schwaig - Mit einem Auswärtsdreier beim Dorfclub-Duell der Sportfreunde Schwaig in Erlbach hätte das Team von Christian „Wiggerl“ Donbeck am direkten Konkurrenten vorbeiziehen können. Damit aber wurde es nichts. Der FCS ließ diesmal die nötige Treffersicherheit vermissen und musste sich mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste. Erlbach hatte in den Anfangsminuten mehr vom Spiel. Nach einem Foul von Mathias Leiber an Erlbachs Milos Lukic im Schwaiger Strafraum zeigte Schiedsrichter Saif Fekih auf den Punkt. Den fälligen Elfer verwandelte in der 7. Minute Maximilian Sammereier zum 1:0.

Es dauerte etwas, bis sich die Sportfreunde schüttelten. Nach einer Viertelstunde bediente Gau den Kollegen Tobi Jell. Sein Ball aber ging knapp drüber. Nur drei Minuten später fasste sich aus knapp 35 Metern Raffi Ascher ein Herz, doch sein Ball ging um Haaresbreite am Kasten von SVE-Keeper Lorenz Becherer vorbei. Das hätte auch der Ausgleich sein können.

Chancenarme erste Halbzeit auf beiden Seiten

Zwar unterhielten die beiden Teams das Publikum recht gut, doch wirklich gefährliche Chancen sollten sich in der ersten Halbzeit – abgesehen von einer Pflügler-Gelegenheit – nicht mehr ergeben. Beide Teams neutralisierten sich. Für Schnappatmung bei allen Schwaigern sorgte kurz ein verunglückter Rückpass, den die Gastgeber aber nicht in ein weiteres Tor ummünzen konnten.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel ruppiger geführt, einige gelbe Karten für beide Mannschaften waren die Folge. Die erste gute Chance nach Wiederbeginn hatte Schwaig. Nach einem Freistoß von der rechten Seite in der 51. Spielminute zielte Ascher aus etwa acht Metern erneut drüber.

Beide Teams agieren zu wenig zwingend

Sieben Minuten später spielte Florian Pflügler einen kapitalen Fehlpass. Der Schuss von Erlbachs Lukic aber ging zum Glück aus Sicher der Sportfreunde ebenfalls über den Kasten. Nur drei Minuten später aber erspielten sich die Gäste die nächste Chance. Nach einem Pass von Vincent Sommer in die Tiefe flankte Rohrhirsch auf Ascher. Doch diesmal wurde dessen Schuss noch von einem Erlbacher abgeblockt.

Schwaig versuchte weiter, in das Spiel zurückzukommen. In der 66. Minute legte Linus Hesch gut zurück zu Gau. Der zog aus nur fünf Metern volley ab, ging volles Risiko, aber jagte das Leder in den Nachthimmel. Nur zwei Minuten später gab’s in einer echten Drangphase der Gäste den Eckball für Schwaig. Hinter den Ball von Sommer aber bekam Leon Roth nicht mehr genug Druck, weshalb auch dieser Ball drüber ging.

Reflex verhindert den Ausgleich

In der 73. Minute hatte Schwaig Glück. Im Anschluss an einen Eckball von Sammereier köpfte Christopher Obermaier den Ball an die Oberkante der Latte des Schwaiger Gehäuses.

Fünf Minuten vor dem Ende versuchte Schwaig noch einmal alles. Hesch bediente Rohrhirsch. Sein Schuss wurde gerade noch so von Keeper Becherer abgewehrt. Den Nachschuss vergab erneut Toptorjäger Ascher. Es war die letzte Gelegenheit für die Gäste, die sich aber bei cleveren Erlbachern mehr verdient gehabt hätten. Besser machen kann es der FCS am kommenden Wochenende erst einmal nicht, Schwaig hat dann spielfrei.