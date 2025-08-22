Elfmeter bremst KSC-Offensive aus

Ein rege diskutierter Strafstoß für die SpVgg Unterhaching II würgt im Landkreisduell die Aufholjagd des Kirchheimer ab.

Kirchheim – Elfmeter liefern reichlich Gesprächsstoff, vor allem dann, wenn gleich zwei gegen die eigene Mannschaft gepfiffen werden. Das war nicht anders beim Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC, der nach zwei Strafstößen mit 1:3 (0:2) der SpVgg Unterhaching II unterlag. Über die 90 Minuten war die Leistung aber auch zu wenig, um gegen eine der besten Mannschaften der Liga zu gewinnen.

Zur Pause lagen die Kirchheimer 0:2 hinten und sie durften sich über das Ergebnis nicht beschweren. Haching II war ganz klar der Chef im Ring und belohnte sich für einen starken Auftritt. Kirchheims Co-Trainer Korbinian Vollmann, der Chefcoach Steven Toy (Urlaub) vertrat, war ziemlich enttäuscht: „Wir haben alles vermissen lassen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Es fehlte an Einsatz, Zweikampfverhalten oder Emotion.“ Unterhaching spielte guten Fußball und belohnte sich mit zwei Toren von Marinus Spann (18., 43.). Der Foulelfmeter zur Führung der Gäste nach einer guten Viertelstunde war ziemlich unstrittig. Beim Gang in die Kabine mussten sich die Kirchheimer nach einem schwachen Auftritt an die eigene Nase zu fassen.

Nach der Pause begann der KSC dann endlich, sich spürbar gegen die Niederlage zu wehren. Kirchheim agierte wesentlich intensiver und schaffte den Anschlusstreffer durch Sebastian Zielke (56.). Nach einer Balleroberung spielte der KSC den Angriff gut aus und war nun wieder dran, das Spiel sollte die zweite Luft bekommen.

Kritik am Schiedsrichter

Aber dann kam, gerade einmal sechs Minuten nach dem Anschlusstreffer, der Elfmeterpfiff, der den Kirchheimern ganz schwer im Magen lag und letztlich das Spiel abwürgte. Raphael Schneider soll gefoult haben, und laut Korbinian Vollmann „hat nur der Schiedsrichter das Foul gesehen“. Spieler, Gegenspieler oder Linienrichter sprachen auf dem Platz nicht von einem elferreifen Vergehen. Philipp Zimmerer was das reichlich egal, als er sicher verwandelte. Danach bekamen die Gastgeber noch eine Zeitstrafe (Luka Topic, 75.) und schafften es nicht mehr, Druck aufzubauen und noch einmal heranzukommen. Die extrem junge Unterhachinger Mannschaft brachte den Sieg letztlich ohne Probleme ins Ziel. Damit ist Haching weiterhin Teil der Ligaspitze, die Kirchheimer indes haben spürbar Boden nach vorn verloren.

Kirchheimer SC – SpVgg Unterhaching II 1:3 (0:2). KSC: Beilhardt, Topic, Branco De Brito (46. Ecker), Zielke, Prokoph (77. Schmöller), Zaboltnyi, Benrabh (66. Sako), Köhler, Mauerer (66. Karlin), Flohrs (78. Gramm), Schneider. Tore: 0:1 Spann (18., Foulelfmeter), 0:2 Spann (42.), 1:2 Zielke (56.), 1:3 Zimmerer (62., Foulelfmeter). Zeitstrafe: Topic (75.). Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen). Zuschauer: 100.