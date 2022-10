Elfmeter Ausrutscher verhindert Sparta Ausrutscher Sparta Lichtenberg muss beim 1.FC Lübars trotz 2:0 Führung um das Weiterkommen zittern

Der 1.FC Lübars wirft beim Pokalspiel gegen den SV Sparta Lichtenberg alles in die Waagschale und zwingt den Favoriten ins Elfmeterschießen, dort versagen die Nerven.

Es war spät geworden, als die ersten Schützen zum Elfmeterschießen antraten. Die Spieler hatten 120 intensive Minuten in den Knochen. Vor allem bei den Gastgebern, dem 1.FC Lübars hatte man die schwindenden Kräfte bereits in der Verlängerung gesehen. Reihenweise mussten Spieler mit Krämpfen pausieren. Ob es jetzt an den fehlenden Kräften im Zusammenhang mit mangelnder Konzentration lag mag dahingestellt sein, aber beim angesprochenen Elfmeterschießen versagten, bis auf Dennis Josten, die Nerven. Latte, Gehalten, Ausgerutscht. Drei von vier Schüsse waren Fehlversuche und damit einfach zu wenig für die endgültige Sensation.