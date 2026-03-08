Elfmeter als Wende: Backnangs Moral im Abstiegskampf

Lange ohne Ertrag Die Partie blieb zunächst offen, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Backnang hielt das Spiel lange ausgeglichen, geriet aber kurz vor der Pause in Rückstand. Marcel Sökler traf in der 45. Minute zum 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Damit musste die TSG nach dem Seitenwechsel einem Rückstand hinterherlaufen.

Rückschlag in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Backnang zunächst im Spiel, ohne den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen schien die Partie in der 81. Minute entschieden: Ben Schaal erhöhte für Reutlingen auf 2:0. In dieser Phase sprach vieles für eine Heimniederlage, weil der Rückstand spät zustande kam und die Zeit knapp wurde.

Die Wende in zwei Minuten

Backnang fand dennoch einen Weg zurück. In der 88. Minute verkürzte Flavio Santoro per Foulelfmeter auf 1:2 und eröffnete damit noch einmal eine Schlussphase unter Druck. Nur eine Minute später traf Thomas Doser zum 2:2. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte die TSG ein verloren geglaubtes Spiel in ein Remis.