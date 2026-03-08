Elfmeter als Wende: Backnangs Moral im Abstiegskampf

Die TSG Backnang hat am 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg im Heimspiel gegen den SSV Reutlingen noch einen Punkt gerettet. Beim 2:2 lag die Mannschaft bis in die Schlussphase mit zwei Toren zurück und schlug dann binnen weniger Minuten zurück. Schiedsrichter Timon Ulrich aus Sülzbach leitete eine Partie, deren entscheidende Phase erst ganz am Ende begann. Für Backnang ist es ein Remis, das vor allem wegen des Spielverlaufs Gewicht hat.
Lange ohne Ertrag
Die Partie blieb zunächst offen, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Backnang hielt das Spiel lange ausgeglichen, geriet aber kurz vor der Pause in Rückstand. Marcel Sökler traf in der 45. Minute zum 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Damit musste die TSG nach dem Seitenwechsel einem Rückstand hinterherlaufen.
Rückschlag in der Schlussphase
Auch in der zweiten Halbzeit blieb Backnang zunächst im Spiel, ohne den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen schien die Partie in der 81. Minute entschieden: Ben Schaal erhöhte für Reutlingen auf 2:0. In dieser Phase sprach vieles für eine Heimniederlage, weil der Rückstand spät zustande kam und die Zeit knapp wurde.
Die Wende in zwei Minuten
Backnang fand dennoch einen Weg zurück. In der 88. Minute verkürzte Flavio Santoro per Foulelfmeter auf 1:2 und eröffnete damit noch einmal eine Schlussphase unter Druck. Nur eine Minute später traf Thomas Doser zum 2:2. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte die TSG ein verloren geglaubtes Spiel in ein Remis.
Tabellenlage und Ausblick
Mit nun 26 Punkten aus 22 Spielen steht Backnang auf Rang 13 und damit weiter vor dem SSV Reutlingen, der als 14. auf 24 Punkte kommt. Der Abstand nach unten bleibt allerdings eng, sodass der Punkt vor allem im direkten Vergleich Bedeutung besitzt. Am kommenden Spieltag tritt die TSG beim FC 08 Villingen an. Nach dem späten Ausgleich gegen Reutlingen nimmt Backnang dabei zumindest ein Ergebnis mit, das die eigene Widerstandsfähigkeit unterstrichen hat.