Mark Stamp parierte einen Elfmeter für die Spvgg. Seeheim-Jugenheim. – Foto: Hendrik Hamelau - Archiv

Elfmeter, aber kein Tor im Nachholspiel Aufsteiger SV St. Stephan holt sich den nächsten Punkt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau +++ Seeheim-Jugenheims Torwart pariert Elfmeter.

SEEHEIM-JUGENHEIM. In einem Nachholspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau musste sich der starke Aufsteiger SV St. Stephan Griesheim bei der SpVgg. Seeheim-Jugenheim mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Die Gäste waren erwartungsgemäß die spielbestimmende Mannschaft, konnten sich aber zu selten entscheidend durchsetzen. „Seeheim hat einen großen Kampf geboten“, zeigte sich Abteilungsleiter Werner Ahl vom eigenen Team beeindruckt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Obwohl die Gastgeber weiterhin auf wichtige Kräfte in der Offensive verzichten mussten, kam Seeheim-Jugenheim auch zu einigen guten Offensivaktionen, die aber ungenutzt blieben. Die beste Möglichkeit vergab der Griesheimer Torjäger Philipp Root, der mit einem Foulelfmeter (32.) am mehrfach glänzend parierenden Torhüter Mark Stamp scheiterte.

St. Stephan im Spitzenspiel gegen SG Arheilgen Die Platzherren um Trainer Bilal Dag waren gut auf das Tempo des Aufsteigers eingestellt, so dass dessen Angriffsspiel nicht wie gewohnt lief. „Wir haben uns das Unentschieden mit großem Einsatz verdient“, sah Ahl das Ergebnis als gerecht an. Der SV St. Stephan trifft am Sonntag im Spitzenspiel auf Aufstiegsfavorit SG Arheilgen.