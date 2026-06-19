Elfmal geht es um den Titel: Die Kreispokal-Endspiele am Wochenende Am Freitagabend und am Sonnabend werden in Sachsen-Anhalt allerhand Kreispokal-Finals absolviert von Kevin Gehring · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lara S.

In der Verbandsliga, den LOTTO-Landesligen und einigen Landesklasse-Staffeln heißt es am Wochenende: Saisonfinale. In vielen Kreispokal-Wettbewerben heißt es dagegen nur: Finale. Am Freitagabend und Sonnabend werden bei den Herren insgesamt elf Trophäen - in großen wie in kleinen Pokalwettbewerben - vergeben.

Sortiert in chronologischer Reihenfolge

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In der Wolfsberg-Arena in Westerhausen - dort, wo sonst Verbandsliga-Fußball im Harz gespielt wird - wird am Freitagabend der neue Pokalsieger ermittelt. Mit dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und dem Blankenburger FV stehen sich zwei Landesklasse-Vertreter im Endspiel gegenüber. In der Liga endete das Hinspiel mit einem 2:2-Unentschieden, das Rückspiel mit einem 4:2-Erfolg für den BFV. Wer geht am Freitagabend als Sieger hervor?

Kreisklassenpokal Salzlandkreis

Mit einem filmreifen Video haben die SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg und der ESV Lokomotive Güsten das Finale im Kreisklassenpokal des KFV Salzlandkreis beworben. Unter anderem auch deshalb darf in Neugattersleben am Freitagabend mit einer großen Kulisse gerechnet werden. Der Kreisliga-Aufsteiger aus Güsten geht als Favorit ins Duell mit dem Zweiten der 2. Kreisklasse.

Pokal des Landrates - Börde

Heute, 19:00 Uhr Eilslebener SV Eilsleben SV Groß Santersleben Santersleben 19:00 live PUSH

Im Duell der Landesklasse-Vertreter ermitteln der Eilslebener SV und der SV Groß Santersleben am Freitagabend den neuen Pokalsieger der Börde - und damit den Nachfolger des Doppelsiegers Oscherslebener SC. Beide Vereine standen in der jüngeren Vergangenheit nicht im Endspiel. Entsprechend groß dürfte das Highlight für beide Seiten sein. Kurios: Keine 24 Stunden nach dem Pokalfinale muss der Eilslebener SV noch einmal in der Landesklasse 2 ran. Wosz-Fanshop-Kreisklassenpokal - Saalekreis

Der TSV Germania Salzmünde gegen den SV Großgräfendorf auf dem Sportplatz am Sumpfwald in Spergau - wenn das nicht nach Kreisklasse-Idylle klingt, was dann? Am Sonnabend zur Mittagszeit stehen sich die beiden Ligakontrahenten aus der 1. Kreisklasse im kleinen Pokalwettbewerb des KFV Saalekreis gegenüber. In der Liga gab es zwei 2:1-Erfolge für die Großgräfendorfer. Folgt im Finale der dritte Streich oder die Salzmünder Revanche? Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

Auf der Thomas-Müntzer-Kampfbahn in Gröbzig wird am Sonnabend der Sieger im Reservepokal des KFV Anhalt-Bitterfeld ausgespielt. Kreisligist SV Blau-Weiß Schortewitz II fordert den Kreisoberligisten SG Reppichau heraus. Werden die Reppichauer ihrer Favoritenrolle gerecht? KFV-Kreisklassenpokal Börde

Morgen, 14:00 Uhr Flechtinger SV Flechtingen II FSV Barleben Barleben II 14:00 live PUSH

Macht der FSV Barleben II im ersten Jahr seines Wiederbestehens das Double perfekt? Nach dem souveränen Staffelsieg geht es für die FSV-Reserve am Sonnabend gegen den Flechtinger SV II um den Kreisklassenpokal der Börde. Kreisklassenpokal Burgenland

Erst seit dem vergangenen Sommer geht der SV Kickers Rasberg in einer Spielgemeinschaft mit dem 1. FC Zeitz III wieder an den Start. Am Sonnabend könnte es gleich den ersten Titel geben: Im Endspiel des Kreisklassenpokal des KFV Burgenlandkreis geht es gegen den SV Eintracht Profen II. Die Profener bringen Pokal-Erfahrung mit: In den Jahren 2022 und 2025 holte sich die Eintrach-Reserve jeweils den Titel. Hasseröder-Kreispokal - Harz

Morgen, 15:00 Uhr TSV Zilly 1911 Zilly FSV Askania Ballenstedt Ballenstedt II 15:00 live PUSH

Im Finale um den Hasseröder Kreispokal stehen sich am Samstag die Harzligisten TSV Zilly und FSV Askania Ballenstedt II in Langeln gegenüber. Während Zilly in der Harzliga 1 auf Rang vier landete, wurden die Askanen in Staffel 2 Achter. Lässt sich daraus eine Favoritenrolle ablesen? Die-Werbefabrik.de-Kreispokal - Mansfeld-Südharz

Morgen, 14:30 Uhr SV Kelbra Kelbra MSV Eisleben MSV Eisleben 14:30 live PUSH

Landesklasse-Vizemeister gegen Landesklasse-Meister: Auf dem Papier verspricht das Duell zwischen dem SV Kelbra und dem MSV Eisleben um den Die-Werbefabrik.de-Kreispokal in Mansfeld-Südharz so einiges. Für Spannung und gute Atmosphäre ist am Sonnabend beim Endspiel in Oberröblingen allemal gesorgt. Wosz-Fanshop-Saalekreispokal

Zwei Landesklasse-Teams hat der SV Merseburg-Meuschau auf den Weg ins Finale um den Wosz-Fanshop-Saalekreispokal bereits ausgeschaltet. Folgt am Sonnabend in Spergau der dritte Streich? Für den Kreisoberligisten geht es gegen den 1. SV Sennewitz, der als Tabellenzweiter der Landesklasse 5 ins Spiel geht. Sind die Sennewitzer nach den Finalniederlagen 2019 und 2024 nun reif für den Titel? Burgenlandpokal