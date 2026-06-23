Elfjähriger Oberpfälzer beeindruckt mit besonderer Geste Paul Altmann aus der U13 der SG Chamerau erhielt eine Fair-Play-Auszeichnung des BFV von BFV Presse / fw · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Kreisvorsitzender Werner Mages (rechts) beglückwünschte Paul Altmann persönlich. – Foto: BFV

Ein junges Vorbild: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat Paul Altmann von den U13-Junioren der (SG) FC Chamerau aus dem Fußballkreis Cham/Schwandorf als bayerischen Monatssieger für den Mai bei der Fairplay-Aktion „Fair ist mehr“ ausgezeichnet. Der Elfjährige beeindruckte nach Abpfiff mit einer besonderen Geste dem Schiedsrichter gegenüber.

Was war passiert? Tobias Pfeffer leitete mit der Kreisklassen-Begegnung zwischen der DJK Vilzing und der (SG) FC Chamerau das erste Spiel seiner noch jungen Schiedsrichterkarriere. Kurz vor Schluss entschied der 13-Jährige auf Strafstoß für Vilzing. Im Nachschuss glichen die Hausherren so in letzter Sekunde zum 2:2 aus.



Einige Spieler der Gastmannschaft redeten deshalb nach Abpfiff verärgert auf den jungen Schiedsrichter-Neuling ein. Sichtlich bedrückt verließ der 13-Jährige mit seinem Schiedsrichter-Paten Karl Helmberger das Spielfeld und traf vor der Kabine auf Paul Altmann. Doch statt ebenfalls zu protestieren, baute der den jungen Referee auf: „Schiri, egal was meine Mitspieler sagen, das war ein klares Foul.“ In den Augen des Paten bedeuteten diese Worte seinem Schützling viel und ermutigten diesen, seinem neuen Hobby an der Pfeife weiter nachzugehen.





Im Rahmen des Heimspiels der (SG) FC Chamerau gegen die (SG) SC Michelsneukirchen (1:2) am vergangenen Wochenende ehrte Werner Mages, BFV-Kreisvorsitzender des Spielkreises Cham/Schwandorf, Paul Altmann für seine besondere Aktion: „Gerade solche Gesten zeigen, dass Fairness, Respekt und Verantwortungsbewusstsein im Jugendfußball nicht nur vermittelt, sondern auch gelebt werden. Es sind genau diese Werte, die man den jungen Fußballerinnen und Fußballern auf ihrem sportlichen Weg mitgeben möchte“, sagte Mages.



Mit der Aktion „Fair ist mehr“ würdigen der BFV und der DFB sportliches Verhalten. Die Unparteiischen tragen besondere Gesten im elektronischen Spielbericht ein. Darüber hinaus können aber auch alle anderen Beteiligten vorbildliche Aktionen per E-Mail melden. Neben der Fair-Play-Urkunde und einem „Fair ist mehr“-Handtuch erhielt der Monatssieger aus dem Landkreis Cham einen Gutschein für den DFB-Fanshop.