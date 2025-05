Elfinger wird neuer Trainer beim TuS Holzkirchen

Die Nachfolge von TuS-Trainer Sven Teichmann steht fest: Mit Rainer Elfinger folgt ein erfahrener Coach in Holzkirchen.

Nach der Rettung am letzten Spieltag geht der TuS Holzkirchen mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. Rainer Elfinger wird die Grün-Weißen zur neuen Spielzeit übernehmen und damit Nachfolger von Sven Teichmann, dessen Vertrag wie berichtet nicht verlängert wurde.

Dank an Teichmann und Mathäus

„Rainer ist ein absoluter Fachmann“, betont Holzkirchens Sportlicher Leiter Joe Albersinger. „Wir haben gute Gespräche geführt und freuen uns, dass es geklappt hat.“

Gleichzeitig will sich Albersinger auch beim scheidenden Trainerteam bedanken. „Ich möchte Sven Teichmann und Andreas Mathäus für Ihren Einsatz danken“, sagt der Sportliche Leiter des TuS. „Sie haben die Mannschaft in einer sehr schweren Saison übernommen und sie gut weiterentwickelt.“ Trotzdem wollen die Holzkirchner Fußballer nun mit einem neuen Mann an der Seitenlinie agieren.

Elfinger führte Grünwald zur Landesliga-Meisterschaft

Der neue Coach an der Haidstraße ist beileibe kein Unbekannter – ganz im Gegenteil. Zuvor war der 58-Jährige unter anderem beim SV Heimstetten, dem FC Ismaning und dem TSV Ampfing tätig. Zuletzt führte er den TSV Grünwald zur Landesliga-Meisterschaft in der Saison 2023/24. Im November vergangenen Jahres wurde er dort entlassen.

Elfinger freut sich derweil auf die neue Aufgabe in Holzkirchen. „Es ist aber eine große Herausforderung, und ich bin kein Wunderheiler“, gibt er zu bedenken. „Wir sind in dieser Saison gerade noch von der Schippe gesprungen.“

Daher müssten seine neue Mannschaft und er die Aufgabe „demütig“ angehen. „Wir wollen die Liga stabil halten und möglichst früh gesichert sein“, betont der neue Trainer. „Mittelfristig möchten wir was bewegen und eine Liga hoch.“