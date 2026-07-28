Elfinger empfängt Ex-Klub Grünwald: „Haben ein Team, das jedes Spiel gewinnen kann"

Rainer Elfinger. Der Türkgücü-Sportleiter stieg als Coach mit dem TSV Grünwald 2024 in die Bayernliga auf. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Rainer Elfinger führte den TSV Grünwald 2024 in die Bayernliga, wurde zur Saisonmitte entlassen. Jetzt trifft er als Sportlicher Leiter von Türkgücü München auf seinen Ex-Verein.

Rainer Elfinger (59) schaffte mit dem TSV Grünwald als Trainer 2024 den Sprung in die Bayernliga. Zur Mitte der folgenden Saison musste er dort allerdings seinen Stuhl räumen. Mittlerweile ist er Sportlicher Leiter beim Landesliga-Favoriten Türkgücü München, mit dem er heute seinen Ex-Verein empfängt. Vor dem Spitzenduell sprach Elfinger mit unserer Zeitung.

Der Saisonstart ging für Türkgücü noch daneben. Ist die Mannschaft mit dem 3:0 in Kirchheim nach dem Auftakt-0:1 gegen Hallbergmoos jetzt auf Kurs?Im ersten Spiel waren wir zu uneffektiv. Im zweiten hatten wir erst ein bisschen Glück, aber nach der Roten Karte für unseren Torwart Lukas Brandl haben wir überragend verteidigt, super gekämpft, wir hatten auch gute Angriffe. Ich glaube schon, dass diese Super-Halbzeit Ruhe reinbringt. Wir haben eine neue Mannschaft, die sich erst finden muss, auch mit dem Trainer. Dazu hatten wir noch einige Verletzte. Marin Pudic hatte in Kirchheim schon einen Kurzeinsatz, er hat Ruhe reingebracht, auch ein Tor gemacht. Albion Vrenezi wird jetzt am Mittwoch wieder dabei sein.Das heißt, Sie nehmen die Favoritenrolle, die Ihnen von der Konkurrenz zugeschrieben wird, an?Es wäre kindisch, wenn ich etwas anderes sagen würde. Wir haben eine Mannschaft, die jedes Spiel gewinnen kann. Aber wir müssen alles dafür tun. Man muss allen Gegnern mit Demut begegnen, sie bekämpfen, auch athletisch. Und wenn wir alles dafür tun, glaube ich schon, dass wir in der Spur bleiben.Auch Grünwald wird hochgehandelt. Erwartet die Fans am Mittwoch das absolute Top-Spiel der Liga?Ich möchte das Spiel nicht hochstilisieren, nach dem Motto: Wer gewinnt, marschiert. Klar ist: Grünwald hat sich auch gut verstärkt, zum Beispiel mit Laris Stjepanovic oder George Dumitru, den ich noch von Sechzig kenne.Haben Sie noch Verbindung zu den Grün-Weißen?Ich habe schon noch hin und wieder Kontakt zu Spielern. Grünwald darf auch gern Erfolg haben, nur nicht am Mittwoch.

(um)