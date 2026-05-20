Elfers trifft doppelt: FC O/O II hält den Klassenerhalt offen

– Foto: Thorben Bornhöft

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann der FC Oste/Oldendorf II das Derby gegen die FSG 3 Meilen Altes Land mit 4:2. Durch den wichtigen Heimsieg bleibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt bestehen, auch wenn bei nur noch einem ausstehenden Spiel weiterhin keine endgültige Entscheidung gefallen ist.

Die Gastgeberinnen erwischten einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 2. Minute brachte Alicia Dahling den FC mit einem Lupfer in Führung. In der Folge ließ Oste/Oldendorf die Gäste kaum zur Entfaltung kommen und erhöhte in der 21. Minute durch Kaja Elfers auf 2:0. Beide Treffer waren sehenswert herausgespielt, zunächst mit einem Ball über die letzte Kette, anschließend nach einem präzisen Diagonalball auf die Außenspielerin.

„Nach den beiden weniger guten Spielen gegen Wingst und Tiste hat die Mannschaft im Heimspiel gegen die FSG eine richtig starke Leistung gezeigt“, erklärte Trainer Christopher Thielker.

Auch nach der Pause blieb der FC Oste/Oldendorf II zunächst die bessere Mannschaft und erhöhte in der 55. Minute auf 3:0. Nach einer Ecke traf Kapitänin Mareike Bruns per Kopf.

Innerhalb weniger Minuten war die Partie plötzlich wieder offen. Nur eine Minute nach dem dritten Treffer verkürzte Ilona Bartlomyczak auf 1:3, in der 63. Minute brachte Lotta Baumgarten die Gäste mit dem 2:3 weiter heran.

„Trotz der beiden schnellen Gegentore danach hat die Mannschaft nicht den Kopf verloren, das Spiel wieder unter Kontrolle gebracht und mit dem vierten Treffer schließlich alles klargemacht“, führte Thielker aus.

In der 87. Minute sorgte Kaja Elfers mit ihrem zweiten Treffer für die Entscheidung. Mit einem Schlenzer zum 4:2 entschied sie die Partie endgültig.

„Am Ende war das eine rundum starke Leistung und ein Ergebnis, das uns im Kampf um den Klassenerhalt weiter am Leben hält und absolut notwendig war“, ordnete Thielker ein.