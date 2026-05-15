Elferpack beschert der SG Betzgau/Wildpoldsried den Klassenerhalt

Vollversammlung vor dem Tor von Türksport Kempten: Obwohl das Schlusslicht mit Mann und Maus verteidigte, landete der Ball elf Mal im Netz. – Foto: Helmut Betz

Drei Spieltage vor dem Saisonende sind im Abstiegskampf der Allgäuer Kreisliga Süd Vorenscheidungen gefallen. Die SG Betzigau/Wildpoldsried hat den Klassenerhalt mit dem 11:1-Sieg gegen den Absteiger Türksport Augsburg bereits in der Taschen. Zwar kann der FC Blonhofen noch zur SG aufschließen, allerdings hat der FCB den direkten Vergleich verloren. Somit machen Blonhofen, Oberstaufen und Wertach den zweiten Absteiger und die beiden Relegationsteilnehmer unter sich aus. Im Titelrennen fehlt dem FC Oberstdorf noch ein Sieg zum Triumph. Während sich der TSV Kottern II und der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Vizemeisterschaft liefern.

Ein wahres Torfestival bekamen die Fans beim deutlichen 11:1-Erfolg der SG Betzigau/Wildpoldsried gegen den FC Türksport Kempten geboten. Bereits in der Anfangsphase sorgten Mario Zingerle (8.) und Tobias Hörmann (9.) für eine Zwei-Tore-Führung. Die Gastgeber spielten sich anschließend in einen regelrechten Rausch. Laurin Sandig, Marius Lipp und Jonas Tögel erhöhten noch vor der Pause auf 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG dominant. Pius Rist traf per Foulelfmeter zum 6:0, ehe Mehmet Ece zumindest den Ehrentreffer für Türksport Kempten erzielte. Doch die SG Betzigau/Wildpoldsried ließ nicht nach: Weitere Treffer von Laurin Sandig, Alexander Straub, zweimal Pius Rist und Marc Penz sorgten am Ende für den klaren 11:1-Endstand.

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 100

Der FC Oberstdorf drehte gegen den SC Untrasried in einer dramatischen Schlussphase die Partie und gewann am Ende mit 3:1. Zunächst gingen die Untrasrieder durch Alexander Gropper in der 24. Minute in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später traf Benedikt Eder zum 1:1. Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Oberstdorf in der Nachspielzeit doppelt zu. Markus Sichler erzielte das 2:1 (90.+3), ehe Jakob Hasselberger nur wenig später den Endstand markierte.

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 90

Der SV Mauerstetten feierte einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den FC Blonhofen. Beide Mannschaften lieferten sich lange Zeit eine ausgeglichene Begegnung mit wenigen klaren Torchancen. Erst in der 76. Minute fiel die Entscheidung: Tobias Junginger erzielte den umjubelten Siegtreffer.

Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 150

Keine Tore sahen die Fans beim Derby zwischen dem FC Füssen und dem TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Trotz einiger guter Möglichkeiten auf beiden Seiten fehlte letztlich die letzte Konsequenz im Abschluss.

Schiedsrichter: Marc Fürst (Obergünzburg) - Zuschauer: 200

Der BSK Olympia Neugablonz (in Grün) präsentierte sich beim FC Rettenberg treffsicher. – Foto: Stefan Günter

Ein echtes Spektakel erlebten die Zuschauer beim 4:3-Auswärtssieg des BSK Olympia Neugablonz beim FC Rettenberg. Benjamin Maier brachte den BSK früh in Führung (11.), doch Tobias Meitinger gelang in der 22. Minute der Ausgleich. Die Partie blieb anschließend völlig offen. Roman Keil brachte Neugablonz erneut in Front, ehe Jonas Reitemann praktisch im direkten Gegenzug wieder ausglich. Nach der Pause sorgten Can Balcioglu und erneut Benjamin Maier für die letztlich vorentscheidende Zwei-Tore-Führung des BSK. Rettenberg gab sich jedoch nicht auf und verkürzte durch Maximilian Schmitt in der 84. Minute nochmals auf 3:4. Für einen weiteren Treffer reichte es allerdings nicht mehr.

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 70

Der TSV Buching/Trauchgau setzte sich beim SSV Wertach mit 2:0 durch. Bereits in der 13. Minute brachte Sebastian Mathe den TSV in Führung. Wertach versuchte anschließend zurück ins Spiel zu finden, biss sich jedoch immer wieder an der kompakten Defensive der Gäste die Zähne aus. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie lange offen, ehe Cedric Kithiy in der 71. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die Entscheidung sorgte.

Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 70

Der TSV Kottern II drehte das Derby beim VfB Durach II und gewann mit 2:1. Zunächst brachte Cristiano Bialon den VfB zunächst in der 13. Minute in Führung. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, ehe der eingewechselte Bilal Abdulkader für den TSV zum entscheidenden Mann wurde. In der 68. Minute erzielte er zunächst den Ausgleich, bevor er elf Minuten später auch den Siegtreffer markierte. Kurz vor Spielende sah Kotterns Philipp Paskuda noch die Gelb-Rote Karte (90.).

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 250