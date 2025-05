Elfern, Verlängerung, Schützenfest: Das war die KK Ost-Relegation

Etwas glücklich, weil der Siegtreffer in Moos erst in der 90. Minute fiel, aber dennoch verdient steht der TSV Aschenau in der zweiten Runde. Aidenbach muss hingegen auch in der kommenden Saison sein Glück in der A-Klasse versuchen. Der TSV Aschenau trifft nun am Sonntag auf den TSV Hengersberg.

Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde: