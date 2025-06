Elferkrimi: Surberg besiegt Taufkirchen und steigt in die A-Klasse auf

In der Relegation zur A-Klasse bezwang der SV Surberg den TSV 1968 Taufkirchen im Elfmeterschießen. Damit steigt Surberg in die A-Klasse auf, Taufkirchen bleibt in der B-Klasse. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

In der ersten Runde der West-Gruppen hat der TSV Taufkirchen den SV DJK Götting mit 1:0 und in der zweiten Runde den TSV 1921 Bernau mit 2:1 besiegt.

Der SV Surberg hat in den Ost-Gruppen das Freilos erhalten und konnte sich in der ersten Runde ausruhen. In der 2. Runde traf der SV Surberg auf den TuS Engelsberg II (Sieger der 1. Runde gegen den SV Tüßing II), im Elfmeterschießen ging der SV Surberg als Sieger vom Platz.

In der regulären Spielzeit brachte Valentin Enzinger die Surberger in der 13. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel glich Stefan Hochreiter für Taufkirchen aus. In der Verlängerung fielen keine Treffer, somit musste eine Entscheidung im Elfmeterschießen gefällt werden. Beim Stand von 8:8 verschoss Taufkirchens Simon Wösterer, anschließend schoss Andreas Zenz den SV Surberg in die A-Klasse.

TSV 1968 Taufkirchen – SV Surberg 8:9 n.E.

TSV 1968 Taufkirchen: Patrick Berndlmaier, Roland Weindl, Patrick Dehn (26. Martin Lanzinger) (98. Simon Wimösterer), Manuel Huber, Manuel Wiedenmann, Christian Huber (98. Franz Schmidinger), Matthias Bernhard, Tobias Esterl, Manuel Schmidinger, Matthias Fürstenberger, Stefan Hochreiter - Trainer: Stefan Gulden

SV Surberg: Benedikt Rieder, Michael Poling, Philipp Geißelbrecht, Valentin Enzinger, Christoph Schallinger (37. Florian Steiner), Bruno Gneuß (75. Markus Herbst), Markus Lamminger, Stefan Huber, Christoph Bothe, Jonathan Scanlon (64. Tobias Berger) (87. Andreas Zenz), Jochen Schmid - Trainer: Bernd Billinger

Schiedsrichter: Jakob Schmid (Rohrdorf)

Tore: 0:1 Valentin Enzinger (13.), 1:1 Stefan Hochreiter (56.), 8:9 Andreas Zenz (121. i.E.), (121. i.E.), 8:8 Markus Herbst (121. i.E.), 8:7 Manuel Huber (121. i.E.), 7:7 Michael Poling (121. i.E.), 7:6 Manuel Wiedenmann (121. i.E.), 6:6 Valentin Enzinger (121. i.E.), 6:5 Tobias Esterl (121. i.E.), 5:5 Bruno Gneuß (121. i.E.), 5:4 Roland Weindl (121. i.E.), 4:4 Christoph Bothe (121. i.E.), 4:3 Stefan Hochreiter (121. i.E.), 3:3 Stefan Huber (121. i.E.), 3:2 Manuel Schmidinger (121. i.E.), 2:2 Christoph Bothe (121. i.E.), 2:1 Matthias Bernhard (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Martin Lanzinger (TSV 1968 Taufkirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Markus Lamminger (SV Surberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Simon Wimösterer (TSV 1968 Taufkirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).