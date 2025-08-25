Elferkiller Gonne Hars rettet Rantrum in der Crunchtime

Im mit Spannung erwarteten Nordfriesland-Derby zwischen dem SV Dörpum und dem TSV Rantrum wurde den 435 Zuschauern, die der Partie einen würdigen Rahmen gaben, reichlich geboten. Am Ende mussten sich die Gastgeber mit einem aus ihrer Sicht ärgerlichen 2:2 (1:0) begnügen, denn in der Nachspielzeit verpassten die Dörpumer den ersten Heimsieg der Saison nur knapp, als Finn Christiansen (90.+2) mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Gonne Hars im Rantrumer Tor scheiterte. Rantrum fällt nach dem Remis auf den 3. Platz, während die Dörpumer sich auf den 7. Platz verbessern.

In einem von beiden Seiten sehr leidenschaftlich geführten Spiel gehörten die ersten zehn Minuten den Gästen aus Rantrum, die einige gefährliche Durchbrüche verzeichnen konnten. Vor allem Oke Flatterich konnte in dieser frühen Phase des Spiels einige gute Akzente setzen. Mit etwas Pech verpasste die Mannschaft von Trainer Erik von Lanken nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch den völlig frei stehenden Marvin Matthiesen, dessen Kopfball nur am Außenpfosten landete, den möglichen Führungstreffer.

In der Folge kamen die Gastgeber um ihren Spielertrainer Thies Borchardt deutlich besser in das Spiel und übernahmen das Kommando. Rantrum war nun auch nicht mehr so griffig in den Zweikämpfen und geriet zunehmend unter Druck. Die Dörpumer verpassten es aber zunächst, in ihrer Drangphase sich klare Torchancen herauszuspielen. Kurz vor der Halbzeitpause konnten die Gastgeber durch einen perfekt ausgespielten Konter, den Finn Christiansen (42.) zum 1:0 vollendete, ihr spielerisches Übergewicht auch in eine Führung ummünzen.

Zweiter Treffer durch Thies Borchardt

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die spielbestimmenden Gastgeber das Tempo weiter hoch und konnten einen zweiten Treffer durch Thies Borchardt (57.) nachlegen. Nach dem Gegentor reagierte Gästetrainer Erik von Lanken sofort und brachte die beiden offensiv ausgerichteten Samir Heißenberg und Louis Petersen vorne auf der Zehn und im Sturm. Marvin Matthiesen wurde dafür nach hinten gezogen.

Rantrum kämpft sich zurück

Die Umstellungen bei Rantrum zahlten sich sofort aus. Der Tabellenvierte der Vorsaison agierte nun im Stile einer Spitzenmannschaft und konnte durch einen Doppelschlag binnen 180 Sekunden durch seinen Topstürmer Rasmus Wunderlich zum 2:2 ausgleichen.

Louis Petersen als Schlüsselspieler

Bei beiden Treffern war der eingewechselte Louis Petersen maßgeblich beteiligt. Beim 1:2-Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Wunderlich (73.) wurde Petersen zuvor im Strafraum gefoult. Beim 2:2 durch Rasmus Wunderlich (76.), zugleich seinem siebten Saisontreffer, glänzte Louis Petersen als Vorbereiter.

Vergebene Chance für Dörpum in der Nachspielzeit

Für Dörpum, das große Teile des Spiels dominierte und deutlich näher am Sieg dran war, ist der Spielverlauf hingegen sehr ärgerlich. Die Riesenchance in der Nachspielzeit, doch noch die drei Punkte einzufahren, vergab Finn Christiansen, der mit einem Foulelfmeter an Gonne Hars (90.+2) scheiterte, nachdem zuvor Kevin Thomsen vom Rantrumer Keeper im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

Stimmen zum Spiel

„Für uns ein glücklicher Punktgewinn. Dörpum hatte mehr vom Spiel und war die bessere Mannschaft. Mit dem Spiel bin ich nicht zufrieden, mit dem Punkt schon“, sagte der Rantrumer Trainer Erik von Lanken.

SV Dörpum: Erk Christiansen – Holsteiner (78. Paulsen), Lasse Möllgaard, Lars Peretzke, Bahnsen – Daniel Hornburg, Finn Christiansen, Schickedanz (78. Thomsen), Henrik Möllgaard (78. Volquardsen), Momme Petersen (69. Sander) – Borchardt (86. Malte Johannsen I).

TSV Rantrum: Hars – Flemming, Harring (88. Hansen), Clausen – Flatterich, Kliese (61. Heißenberg), Bruhn, Reichenberg (78. Pein), Matthiesen – Krause (61. Petersen), Wunderlich (90.+3 Henke).

Trainer: Erik von Lanken.

Schiedsrichter: Maik Tams (Eckernförder SV).

Assistenten: Gerrit Steinmetz und Dr. Carsten Füg.

Bes. Vork.: Finn Christiansen (90.+2, Dörpum) scheitert mit Foulelfmeter an Gonne Hars (Rantrum).

Zuschauer: 435 – starke Kulisse im Nordfriesland-Derby zwischen Dörpum und Rantrum.

Tore: 1:0 Finn Christiansen (42.), 2:0 Thies Borchardt (57.), 2:1 Rasmus Wunderlich (73., Foulelfmeter), 2:2 Rasmus Wunderlich (76.).