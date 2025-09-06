Elferheld und Abstauber - Spelle und Lüneburg teilen sich die Punkte

Der SC Spelle-Venhaus und der Lüneburger SK Hansa haben sich in einer intensiven und unterhaltsamen Partie 1:1 (0:0) getrennt. Beide Teams hatten über weite Strecken ihre starken Phasen, am Ende war das Remis ein gerechtes Resultat.

In Spelle erwischten die Gastgeber den besseren Start und suchten früh über Oswald und Wranik den Weg nach vorn. Doch die erste richtig gefährliche Chance gehörte den Gästen: Tomek Pauer setzte nach einer Kunze-Flanke per Kopf den Ball in die Arme von Niemann (37.). Kurz darauf hatte auch Spelle Glück, als ein abgefälschtes Zuspiel Oswalds fast im eigenen Tor gelandet wäre (38.). Zur Pause ging es torlos, aber mit einem offenen Schlagabtausch in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Lüneburg den besseren Start. Tjark Dörr setzte sich über rechts durch und bediente Malte Meyer, der in der 52. Minute zur 1:0-Führung einschob. Spelle zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam zurück ins Spiel. Nach einem Foul an Kehl gab es Elfmeter, den LSK-Keeper Zlomusica stark gegen Tersteeg parierte. Im Nachsetzen war aber Tom Winnemöller zur Stelle und markierte das 1:1 (65.).