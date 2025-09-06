Elfer verschossen, Nachschuss versenkt! FCG-Serie reißt in Schalding

Damit spiegelte Schalding den Verlauf der ersten Halbzeit. Da nämlich hatte der FC Gundelfingen mit der letzten Aktion den Treffer gesetzt. Eine scharfe Hereingabe von Yannick Maurer verwertete Simon Achatz im Zentrum freistehend zum 0:1 (45.). "Über unsere linke Abwehrseite, in der Entstehung bitter! Aber: Gundelfingen läuft einfach brutal gut an. Und hat in der letzten Reihe eine super Zweikampfquote", lobte Schalding-Trainer Stefan Köck den Gegner. "Ein wirklich verschlafener Beginn von uns. Nach wenigen Sekunden können wir schon das 0:1 kassieren." Aber Simon Achatz verzog nach schnellem Umschaltspiel denkbar knapp (1.).

FCG-Coach Rudolph: »Eher zwei verlorene Punkte!«





"Aufgrund der Spielverlaufs und Zeitpunkt des Gegentores, waren das heut eher zwei verlorene Punkte", so FCG-Coach Thomas Rudolphs Fazit. "Trotzdem, wir haben einiges wegverteidigt. Deswegen muss man grundsätzlich mit dem Punkt schon zufrieden sein. Aber es ist halt ärgerlich mit dem Elfer..." Denn den gab's in der 90. Spielminute. Die Entscheidung des ansonsten nicht immer sattelfesten Referees Alexander Petzke beim Foul an Maxi Moser war glasklar. Erst scheiterte Fabi Schnabel zwar am Gundelfinger Schlussmann, doch der Ball kullerte Richtung Torlinie und Schnabel selbst drückte den Ball die wenigen verbleibenden Zentimeter über die Linie (90.+1).



Ein absolut gerechter Schlusspunkt auf eine insgesamt ausgeglichene, aber immer wieder ruppige Partie. Immer wieder kam's zu Nickligkeiten, auf und neben dem Platz. Das führte sogar so weit, dass SVS-Coach Köck bei der Pressekonferenz auf die Rufe von den Zuschauerrängen einging und seine Spieler "wie ein Papa" verteidigte. "Die haben Mentalität ohne Ende. Wenn ich sehe, wie sie sich den Arsch in den letzten Spielen aufreißen! Und wenn dann reingerufen wird, die laufen nicht, stimmt das ganz einfach nicht."