⚽ Elfer-Pech und starker Fight: SV Böhme verkauft sich teuer gegen MTV

Besonders erfreulich an diesem Spieltag: 👉 Merlin Grosse feierte nach langer Verletzungspause sein Debüt für die 1. Herren! Nach hartem Aufbautraining, 2–3 Einsätzen in der Ü32 und viel Geduld ist Merlin endlich wieder fit – und er ist hochmotiviert, in der ersten Herrenmannschaft voll durchzustarten. Willkommen zurück, Merlin! 🖤🤍🔥

Am Sonntag, den 09.11.2025, empfingen wir auf dem heimischen A-Platz den MTV Soltau III. Nach dem starken 2:1 gegen Lindwedel-Hope wollten wir den nächsten wichtigen Schritt gehen und mutigen Offensivfußball zeigen.

🔥 Erste Halbzeit – Mutig, offensiv, leidenschaftlich!

Von Beginn an zeigte der SV Böhme, dass wir auf Augenhöhe mit Soltau agieren können.

Wir spielten offensiv, gewannen viele Zweikämpfe und setzten den Gegner früh unter Druck.

28. Minute – Riesenmoment:

Dildar Shaqouli setzt zu einem starken Solo an, dribbelt in den Strafraum und wird klar gelegt – Elfmeter Böhme!

Leider konnten wir die große Chance zur Führung nicht nutzen. Bitter, denn wir waren voll im Spiel.

Soltau zeigte sich dagegen eiskalt und traf in der 39. Minute durch Agit Kacar zum 0:1.

Trotzdem:

Leistung, Moral und Fußballqualität stimmten absolut.

Mit 0:1 ging es in die Pause – aber Böhme war voll drin in der Partie.

💪 Zweite Halbzeit – Anschlusstreffer & starker Kampfgeist

Nach Wiederanpfiff kam Soltau besser aus der Kabine und erhöhte in der 49. Minute auf 0:2.

Doch Böhme antwortete sofort und mutig:

57. Minute – Dennis Vorlop setzt sich mit purem Willen durch und haut den Ball zum 1:2 ins Netz.

Jetzt war wieder alles offen!

Wir warfen alles rein, verteidigten hart, spielten mutig nach vorne und setzten immer wieder kleine Nadelstiche.

Am Ende war es aber Soltau, das kurz vor Schluss durch Matthias Porth (89.) zum 1:3-Endstand traf.

📌 Fazit:

Ein Spiel mit viel Herz, Mut und Leidenschaft.

Wir waren lange auf Augenhöhe, hatten sogar die Chance zur Führung – und verlieren am Ende unglücklich.

Die Leistung macht Mut für 2026! 🔥⚽

🙏 Dank an alle!

Danke an unsere Fans, Freunde & Supporter, die wieder zahlreich dabei waren

Danke an Schiedsrichter Heinrich Clausing für die ordentliche Spielleitung

Danke an Joanna Au und Michael Tack, die erneut aushelfen und das Team bereichern

📅 Saisonupdate 2025

Das nächste Spiel am 16.11.25 gegen den TSV Wietzendorf II wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

➡️ Damit enden die Pflichtspiele des SV Böhme für das Jahr 2025.

Jetzt heißt es: Kräfte sammeln, regenerieren, und 2026 wieder angreifen! 🔥🖤🤍