Elfer-Krimi gegen Cham: Bezirkspokal geht nach Schwandorf

Sie haben es wieder getan! Die U19-Junioren des SV Schwandorf-Ettmannsdorf konnten ihren Titel als Bezirkspokalsieger um den Volksbanken-Raiffeisenbanken-Pokal verteidigen. Der Bezirksoberligist setzte sich am Ostermontag via Elfmeterschießen gegen den Landesligisten ASV Cham mit 6:5 durch. Die Regelspielzeit war in einem 1:1 gemündet. Zum Helden für den SVSE avancierte Torwart Moritz Fuchs.

Der Schwandorfer hatte im ersten Spielabschnitt ein leichtes Übergewicht. Nach einem torlosen ersten Abschnitt gingen sie nach dem Seitenwechsel in der 50. Spielminute durch einen Treffer von Lukas Jobst auch in Führung. Den zahlreichen Besuchern wurde guter Juniorenfußball geboten, aber mit zunehmender Spieldauer wurden die Aktionen des Landesliga-Spitzenreiter aus Cham zwingender und so schafften sie in der 86. Spielminute durch Timo Wittenzellner den verdienten 1:1-Ausgleich.



Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen fallen und da war Schwandorfer Keeper Moritz Fuchs mit zwei gehaltenen Elfmetern der große Gewinner. Für Schwandorf-Ettmannsdorf trafen vom Strafstoßpunkt: Lukas Jobst, Mika Eser, Avdi Krrakaj, Aaron Krüger und Jakob Schneider. Für die Gäste waren Nico Semmelbauer, Jakob Steif, Sebastian Bronold und Navid Djavidani erfolgreich. Die Siegerehrung nahmen Bezirksvorsitzender Thomas Graml und Bezirksjugendleiter Heinz Zach vor. Sie wünschten dem Bezirkssieger viel Erfolg beim Qualifikationturnier am 10. Mai auf der Sportanlage der TSG Laaber.



In den Halbfinals des Bezirkspokals hatte sich Schwandorf-Ettmannsdorf gegen den FC Amberg und der ASV Cham gegen die JFG Schwarze Laber durchgesetzt. Zuvor standen die Playoffs der Landesliga-Teams auf dem Programm. Und natürlich hoffen die jungen Fußballer vom Naab-Ufer mit ihrem Trainer Ilhan Koc, dass sie den Schwung des Pokalerfolgs in den Ligabetrieb transportieren können. Als aktueller Tabellenzweiter der BOL haben sie noch Aufstiegschancen.