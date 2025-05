Elfer-Krimi-Endstation für Gottfrieding - Malgersdorf darf träumen

Wie schon in der parallel stattgefundenen Relegationspartie zur Kreisliga-West zwischen dem SV Mengkofen und dem SV Oberglaim (Endstand: 3:0) gilt auch nach dieser Begegnung zwischen dem nach Elfmeterschießen siegreichen SV Malgersdorf und dem unterlegenen FC Gottfrieding: Alle Blicke richten sich auf den Freitagabend, wenn in der Bezirksliga-Relegation die SG Mallersdorf / Grafentraubach in Haidlfing auf den SV Hofkirchen trifft. Denn nur wenn die Sportgemeinschaft dieses Duell für sich entscheidet, besteht für die Elf von Jan-Timo Bittner noch die Chance auf den Einzug in die Kreisliga (da auch der FC Künzing eine 4:0 Niederlage heute gegen den SB Chiemgau Traunstein einstecken musste).

Über das Schicksal des FC Gottfrieding hat an diesem Relegationsmittwoch vor rund 600 Zuschauern in Haberskirchen im Landkreis Dingolfing-Landau aber definitiv der Fußball-Gott bzw. der SV Malgersdorf entschieden. Nach 90 Minuten lautete der Spielstand 2:2, weshalb die Begegnung in die Verlängerung ging, die wiederum torlos endete und somit nahtlos ins Elfmeterschießen führte. In diesem Elfer-Krimi behielt der Vertreter der Kreisklasse Pfarrkirchen die glücklichere Oberhand.