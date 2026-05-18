Elfer entscheidet Spitzenspiel - TSV Allershausen verdrängt Kranzberg

Packende Szenen gab es in diesem Duell zuhauf: Die Allershausener (rote Dressen) setzten sich im Spitzenderby vor 600 Zuschauern letztlich ein wenig glücklich durch. – Foto: Lehmann

Den besseren Start in den Aufstiegskracher erwischten dabei die Gäste aus Allershausen, die nach gut einer Viertelstunde vorne lagen: Luca Rothamer hatte mit einem traumhaften Schlenzer aus 16 Metern getroffen (17.). Doch auch die Kranzberger versteckten sich nicht und hatten ihre Möglichkeiten. Über ein Unentschieden zur Halbzeit hätte sich niemand zu beschweren brauchen. Vor allem nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber immer stärker – und die TSV-Männer konnten sich bei ihrem Keeper Marcel Zach bedanken, der mehrfach bockstark parierte.

Der diesjährige Kreisliga-Meister wird voraussichtlich aus dem Landkreis Freising kommen, so viel dürfte seit dem Wochenende klar sein. Nur wer wird es sein? Denn es gab einen erneuten Wechsel an der Tabellenspitze – weil sich der TSV Allershausen am Sonntag im mit Spannung erwarteten Derby knapp beim SV Kranzberg durchsetzte, etwas glücklich mit 2:1 (1:0) gewann und damit den SVK vom Thron verdrängte. Weil zudem Verfolger Finsing gepatzt hat, wird es wohl beim Zweikampf der beiden Ampertal-Kontrahenten bleiben.

Mehr als 600 Zuscher beim Spiel des TSV Allershausen

Dabei erwischten die Kranzberger den idealen Auftakt nach dem Wiederanpfiff: Florian Hüttner gelang es, eine Flanke, die SVK-Spielertrainer Dennis Hammerl verlängert hatte, einzunicken (51.). Jetzt war das Duell wieder völlig offen und alles auf Null gestellt. Das Match wogte in der Folge hin und her – mit etwas mehr Anteilen für die Kranzberger. Die guten Chancen machte aber der Torsteher zunichte. Und als sich viele der 600 Zuschauer schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, da griff Unglücksrabe Levi Peis zu und foulte Allershausens Jasko Hamzagic unnötig im Strafraum. Den berechtigten Elfmeter verwandelte Felix Bachmann (87.).

„Das war sehr bitter“, suchte SVK-Sprecher Stephan Schikowski nach der Partie nach Worten. „Jetzt müssen wir auf einen Ausrutscher hoffen.“ Fast ohne Stimme war indes der Allershausener Spartenchef Philipp Jordan: Er lobte das eigene Team, das nie aufgegeben habe. „Am Ende haben wir den Sieg auch ein wenig erzwungen – wenngleich er nicht unverdient war.“