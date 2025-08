Zum Haare raufen! Vilzing muss sich Neudrossenfeld geschlagen geben und scheidet aus dem Totopokal aus – Foto: Thomas Gierl

Elfer-Drama in Neudrossenfeld! Vilzing scheidet aus dem Totopokal aus Der Regionalligist aus Vilzing muss sich am Ende im Elfmeterschießen dem TSV Neudrossenfeld geschlagen geben Verlinkte Inhalte Totopokal DJK Vilzing Neudrossenf.

Ein spannendes Pokalduell entwickelte sich im Verlauf der Partie zu einem wahren Fußballkrimi – mit allem, was das Herz der Zuschauer höherschlagen lässt: Späte Tore, ein Eigentor in der Nachspielzeit, eine Gelb-Rote Karte und ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen. Am Ende jubelte der Underdog: Der TSV Neudrossenfeld setzte sich nach 2:2 in der regulären Spielzeit mit 6:4 im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten DJK Vilzing durch und zog somit in das Achtelfinale ein.

In der ersten Halbzeit deutete noch wenig auf das spätere Spektakel hin. Neudrossenfeld begann zwar gefährlicher, doch die Hausherren konnten zwei sehr gute Chancen nicht nutzen. Besser machten es die Gäste, nach einem sauber vorgetragenen Konter war es Erol Özbay, der in der 24. Spielminute die Führung für Vilzing erzielen konnte. Bis zur Halbzeit hatte Vilzing dann das Spiel im Griff.

Im zweiten Abschnitt wurde Neudrossenfeld immer stärker und kämpfte sich zurück in die Partie - Mit Erfolg, denn in der 80. Minute traf der eingewechselte Felix Landgraf zum verdienten 1:1-Ausgleich. Alles sah nun nach einer Entscheidung vom Punkt aus – doch das Spiel hatte noch genug Drama parat. Was sich dann in der Nachspielzeit abspielte, war nichts für schwache Nerven. In der 95. Minute schien alles für Vilzing zu laufen, als ausgerechnet Neudrossenfelds Lukas Beszczynski den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. Die Gäste wähnten sich bereits in der nächsten Runde – doch der Unglücksrabe des Gegentreffers wurde zum Helden: Nur zwei Minuten später, in der 97. Minute, machte Beszczynski sein Missgeschick wieder gut und traf durch einen perfekten Freistoß zum 2:2-Ausgleich. Ein Wechselbad der Gefühle! In der 98. Minute sah Anton Makarenko dann noch Gelb-Rot, doch es blieb beim Remis – Elfmeterschießen!