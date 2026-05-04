Elfer-Drama in Herzogsreut: Hinterschmiding wahrt die Chance

Daniel Gsödl (vorne) sorgte mit seinen zwei Treffern für den 2:1-Sieg des TV Freyung. – Foto: Robert Geisler

Der 24. Spieltag der A-Klasse Freyung lieferte über 300 Zuschauern in Herzogsreut eine Nervenschlacht, die noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird. Während der Spitzenreiter aus Freyung seine Hausaufgaben gegen die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen mit kühler Präzision erledigte, entging der SSV Hinterschmiding nur knapp einem herben Rückschlag im Kampf um die ersten beiden Positionen. In Fürsteneck avancierte ein dreifacher Torschütze zum Helden des Tages, während in Kumreut die individuelle Klasse eines Torjägers den Unterschied machte. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

In einer Begegnung auf Augenhöhe teilten sich die Reserve aus Grainet und die Spielgemeinschaft die Punkte. Die 40 Zuschauer sahen einen Blitzstart der Hausherren, als Fabian Pietzonka in der 14. Minute die Führung markierte. Vorausgegangen war eine überragende Einzelaktion von Simon Gutsmiedl, der den Ball mustergültig durchsteckte. Pietzonka ließ dem Torhüter mit einem Linksschuss keine Abwehrchance. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und kamen nach einer Stunde zum Ausgleich. Shadi Jakish profitierte in der 60. Minute von einem verunglückten Klärungsversuch und versenkte den Ball, im rechten unteren Eck. Da beide Mannschaften im weiteren Verlauf keine klaren Akzente mehr setzen konnten, blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden im Tabellenmittelfeld.

Tore: 1:0 Fabian Pietzonka (14.), 1:1 Shadi Jakish (60.) ---

Die Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht erledigte der SV-DJK Karlsbach ohne größere Mühe. Die 100 Zuschauer in Böhmzwiesel sahen eine einseitige Partie, in der Mario Maier zum alles überragenden Akteur avancierte. Bereits in der 18. Minute eröffnete er den Torreigen. Böhmzwiesel bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung, konnte der Offensivwucht der Gäste aber wenig entgegensetzen. In der 72. Minute erhöhte Maier auf 0:2, bevor ein Eigentor von Bruno Kannamüller in der 81. Minute die endgültige Entscheidung brachte. Den Schlusspunkt setzte erneut Maier in der 84. Minute, der mit seinem dritten Treffer des Tages den 0:4-Endstand herstellte. Karlsbach festigt damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte und zieht nach Punkten mit der Waldkirchener Reserve gleich. Tore: 0:1 Mario Maier (18.), 0:2 Mario Maier (72.), 0:3 Bruno Kannamüller (81. Eigentor), 0:4 Mario Maier (84.) ---

Der SV Kumreut untermauerte vor 110 Zuschauern seine Favoritenrolle gegen das Kellerkind aus Röhrnbach. Zunächst sah es jedoch nach einer Überraschung aus, als Stefan Göttl die Gäste in der 30. Minute in Führung schoss. Nach dem Seitenwechsel übernahm jedoch Petr Balousek das Kommando. Mit einem lupenreinen Hattrick drehte er die Partie fast im Alleingang. In der 50. Minute glich er aus, in der 70. Minute erzielte er die Führung und in der 81. Minute markierte er den Endstand. Zwischenzeitlich hatte Johannes Haidl in der 77. Minute auf 3:1 erhöht. Während Kumreut mit diesem Sieg den sechsten Tabellenplatz festigt, bleibt Röhrnbach II nach der 19. Niederlage im 22. Spiel weiterhin am hinteren Ende des Tableaus stecken. Tore: 0:1 Stefan Göttl (30.), 1:1 Petr Balousek (50.), 2:1 Petr Balousek (70.), 3:1 Johannes Haidl (77.), 4:1 Petr Balousek (81.) ---

Der Tabellenführer marschiert unaufhaltsam weiter Richtung Meisterschaft. Vor 120 Zuschauern erwischte die Heimelf einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute zappelte der Ball im Netz, als Daniel Gsödl nach einem hohen Zuspiel von Stephan Philipp eiskalt vor dem Tor vollstreckte. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Max Fuchs in der 9. Minute einen Abstimmungsfehler in der Freyunger Hintermannschaft nutzte und aus 16 Metern den Ausgleich erzielte. In einer intensiven Partie war es erneut Gsödl, der den Unterschied machte. Nach einer starken Vorarbeit von Felix Seitz über die rechte Seite lief Gsödl in der 38. Minute perfekt ein und schob zum 2:1 ein. Trotz der Bemühungen der Waldkirchener Reserve brachte Freyung den Vorsprung über die Zeit und bleibt damit auch im 22. Spiel ungeschlagen. Tore: 1:0 Daniel Gsödl (4.), 1:1 Max Fuchs (9.), 2:1 Daniel Gsödl (38.) ---

Dieses Derby wird als die Schlacht der Strafstöße in die Geschichte dieser Spielzeit eingehen. Vor der beeindruckenden Kulisse von 350 Zuschauern entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, alle drei Treffer fielen am Ende vom Punkt. Den Anfang machte Andreas Freund, der in der 35. Minute einen umstrittenen Foulelfmeter zur Führung für Herzogsreut verwandelte. Der SSV Hinterschmiding rannte in der Folge wütend an und kam in der 61. Minute durch Korbinian Wilhelm ebenfalls per Strafstoß zum Ausgleich. Als alles bereits nach einer Punkteteilung aussah, überschlugen sich die Ereignisse in der zehnten Minute der Nachspielzeit. Nach einem Foul an Jonas List zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt. Wilhelm behielt die Nerven und markierte in der 90.+10 Minute den Siegtreffer. Hinterschmiding bleibt damit bis auf vier Punkte an Freyung dran. Tore: 1:0 Andreas Freund (35. Foulelfmeter), 1:1 Korbinian Wilhelm (61. Foulelfmeter), 1:2 Korbinian Wilhelm (90.+10 Foulelfmeter) ---