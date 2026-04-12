Elfer-Drama in der 89. Minute – Dietikon stiehlt Engstringen den Punkt

– Foto: Lucas Lucchinetti

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein intensives und umkämpftes Spiel in der ACUMAX-Arena. Beide Teams standen defensiv kompakt und liessen nur wenige klare Torchancen zu. Der FC Engstringen hatte in der ersten Halbzeit leichte Vorteile im Ballbesitz und bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen.

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit übernahm der FC Dietikon II zunehmend die Kontrolle und trat deutlich aktiver auf. Die Hausherren agierten nun mutiger nach vorne und konnten sich immer wieder in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit war Dietikon das spielbestimmende Team, verpasste es jedoch, sich für den Aufwand zu belohnen. Die Gäste aus Engstringen blieben dennoch gefährlich, insbesondere bei Standardsituationen. So kam es bei einem Freistoss in der 72. Minute zu einem Beinahe-Tor für Engstringen, der Ball zischte aber knapp am linken Pfosten vorbei.