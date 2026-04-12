Elfer-Drama in der 89. Minute – Dietikon stiehlt Engstringen den Punkt

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein intensives und umkämpftes Spiel in der ACUMAX-Arena. Beide Teams standen defensiv kompakt und liessen nur wenige klare Torchancen zu. Der FC Engstringen hatte in der ersten Halbzeit leichte Vorteile im Ballbesitz und bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen.
Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit übernahm der FC Dietikon II zunehmend die Kontrolle und trat deutlich aktiver auf. Die Hausherren agierten nun mutiger nach vorne und konnten sich immer wieder in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit war Dietikon das spielbestimmende Team, verpasste es jedoch, sich für den Aufwand zu belohnen. Die Gäste aus Engstringen blieben dennoch gefährlich, insbesondere bei Standardsituationen. So kam es bei einem Freistoss in der 72. Minute zu einem Beinahe-Tor für Engstringen, der Ball zischte aber knapp am linken Pfosten vorbei.
In der Schlussphase entwickelte sich ein intensiver Abnützungskampf im Mittelfeld, geprägt von vielen Zweikämpfen und einigen personellen Wechseln auf beiden Seiten. Als sich bereits alles auf ein torloses Unentschieden einstellte, kam es in der 89. Minute zur spielentscheidenden Szene: Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den FC Dietikon II.
Der Schütze S. Basri behielt die Nerven und verwandelte souverän zur 1:0-Führung. Für Basri war es zugleich sein zweiter Saisontreffer. In der hitzigen Schlussphase sahen sowohl der Torschütze als auch F. Ziba noch die rote Karte. Der FC Dietikon II brachte die knappe Führung über die 7-minütige Nachspielzeit.