Elfer-Drama abgehakt - Kaufering heiß auf die neue Saison

Vier Neuzugänge beim Schwaben-Bezirksligisten: Drei Youngsters vom TSV Schwabmünchen und der Bayernliga-erfahrene Routinier Maxi Vihl
Kaufering - Exakt 31 Tage nach dem Elfer-Drama von Neuburg an der Donau, als der VfL Kaufering im vierten Relegationssspiel den Wiederaufstieg in die Landesliga ganz knapp verpasste, ist der Bezirksligist - ab jetzt hinter dem TSV Landsberg die alleinige Nummer zwei im Landkreis-Fußball - am Dienstag punkt 19 Uhr in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.
„Ich habe mit vielen Spielern in der Sommerpause gesprochen. Die Köpfe sind wieder frei. Sie sind wieder heiß und wollen wieder angreifen“, ist sich Trainer Alex Wagner (35), der mit Ehefrau Mona und dem kleinen Nick zehn Tage im Norden von England abschaltete, sicher. „Es juckt wieder“, bestätigt Kapitän Michi Wölfl (28). „Wir nehmen den positiven Aspekt der alten mit in die neue Saison. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben“, stellt Wagner klar. „Die starken Rückrunde und unsere tolle Serie wiegen mehr als das extrem bittere Finale der Relegation. Immerhin haben wir mit Ehekirchen ja auch einen Landesligisten ausgeschaltet.“
Ab jetzt geht der Blick nur noch nach vorne: „Die Vorbereitung wird kurz, aber knackig und sehr intensiv“, kündigt der Coach an – drei Trainingseinheiten und ein Spiel pro Woche stehen auf dem Programm. Schließlich lautet das Saisonziel wieder „vorne mitspielen.“ Er ist aber sicher: „Die Liga wird einen Tick stärker sein. Mering ist für mich Aufstiegsfavorit Nummer eins, dazu kommt mit dem TSV Haunstetten, der aus der Nordgruppe zu uns gewechselt ist, eine starke Mannschaft. Außerdem Absteiger Niedersonthofen, dazu Teams wie Oberstdorf oder Germaringen – es wird eine hochinteressante Liga.“
Wagner freut sich auf vier Neuzugänge: Leon Gleiser (18/Mittelfeld), Bastian Käsmayr (18/Mittelfeld), Benjamin Bäumel (19/ein „Vollblutstürmer“), die alle aus der U19 des TSV Schwabmünchen kamen und „junges, frisches Blut reinbringen“. Und auf den 27-jährigen Routinier Maxi Vihl aus Landsberg, der schon für Gundelfingen und Schwabmünchen in der Bayernliga gespielt hst, aber nach einer schweren Verletzung zuletzt anderthalb Jahre pausiert hattte. „Er hat schon öfter bei uns mittrainiert und hat einen super Eindruck hinterlasse. Er hat richtig Bock und passt prima in die Mannschaft“, sagt der Coach. Als Linksverteidiger sieht er ihn als „1:1-Ersatz“ für Ben Schulz (26), der in die fränkische Heimat zum TSV Ettleben zurückgekehrt ist.
Die vier Vorbereitungsspiele sind bereits terminiert: Zum Auftakt tritt Kaufering am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) bei Bezirksligist 1. FC Penzberg an – das ist der neue Verein der Ex-Landsberger Maxi Berwein (30) und Tino Reich (25), der unter der Regie von Neu-Trainer Johannes Franz (31), der vom SV Raisting ins Oberland gewechselt ist, mit aller Macht in die Landesliga aufsteigen will. „Penzberg hat krasse Qualität, für mich der klare Aufstiegsfavorit“, so Wagner. „Das wird ein richtig guter Test – auch wenn er für uns vielleichtn ein, zwei Wochen zu früh kommt.“
Die weiteren Tests: Am Mittwoch, 8. Juli, um 18 Uhr bei Bayernliga-Aufsteiger TSV Schwabmünchen, am Samstag, 11. Juli (bereits um 10 Uhr) bei Bezirksligist TSV Gilching-Argelsried und am Sonntag, 19. Juli, um 16 Uhr, ein Heimspiel gegen Kreisligist FC Aich. Die neue Saison beginnt mit einer Englischen Woche, Auftakt ist am Wochenende 23. bis 25. Juli. Der VfL startet da mit einem Auswärtsspiel beim TSV Legau. Da endete in der vergangenen Saison nach der 3:5-Niederlage im September die Amtszeit von Coach Franco Simon (48/jetzt SV Lohhof)., Wagner stand dabei zum letzten Mal als Spieler auf dem Platz, übernahm danach die Mannschaft. Im Rückspiel siegte Kaufering 1:0.