Elfer-Diskussion und Derbyfieber: Der erste Spieltag im Überblick

Zum Start der neuen Saison bekamen die Zuschauer direkt ein emotionales Derby geboten, das seinem Namen voll und ganz gerecht wurde. In einer hart umkämpften Partie setzte sich Künzing am Ende mit 3:2 gegen Deggendorf durch – die Entscheidung fiel erst in der Schlussminute per Foulelfmeter, was auf Seiten der Deggendorfer für viel Aufregung sorgte. Dabei hatte es zunächst gut für die Gäste begonnen: Langen brachte sein Team früh in Führung, Künzing schlug jedoch durch Tore von Drexler und Kapitän Burmberger zurück. In der 67. Minute sorgte erneut Langen mit einem sehenswerten Kreuzecktreffer für das zwischenzeitliche 2:2.