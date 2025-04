Elfer-Ausgleich in 90+4: Derby-Kellergipfel-Drama in Kirchberg

Zunächst der Blick in den Norden der Tabelle: Während der FCR den zweiten Punktverlust in diesem Jahr hinnehmen muss, bleibt Kontrahent Fürth weiter verlustpunktfrei. Vier Punkte Vorsprung haben die Mittelfranken inzwischen auf die Niederbayern. War's das also schon mit allen Regionalliga-Träumen von Schwaiberger & Co.? "Nichts ist unmöglich", übt sich Trainer Florian Spiller in Optimismus.

Ein wahres Drama spielte sich im Derby-Kellergipfel zwischen Kirchberg im Wald und Frauenbiburg ab. In der Nachspielzeit gelang Sophie Riepl für die Gastgeber der Ausgleich - per Elfmeter. Beide Teams verpassen somit den großen Befreiungsschlag - der Klassenerhalt wird immer schwierig. Für Schlusslicht SVF noch einmal mehr wie für "Kiabea".