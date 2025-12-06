Elfer absichtlich verschossen, Strafstoß gegen Fairplay eingetauscht

Württemberg bleibt fair, auch im November! 27 Fairplay-Aktionen haben uns zum Jahresabschluss erreicht – so viele wie noch nie in einem Monat. Die meisten Hinweise kommen über unsere Schiedsrichter*innen, die faires Verhalten über den Spielbericht melden können. Aber auch Staffelleitende, Vereine und Fans tragen ihren Teil dazu bei, dass Fairplay belohnt wird – mit einem Hinweis per Mail oder bequem über unser Online-Formular .

Seit 1997 machen der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände unter dem Motto „Fair ist mehr“ auf sportliches Verhalten aufmerksam. In Württemberg prämieren wir monatlich einen BLEIB FAIR-Monatssieger – und Ihr entscheidet mit: Stimmt jetzt für die Fairplay-Aktion des Monats November ab!

Manuel Schirmer, Spieler der SGM Mittelbiberach/Stafflangen, überzeugte im November mit starkem Charakter. Beim Stand von 1:1 verletzte sich ein gegnerischer Innenverteidiger ohne Fremdeinwirkung, so dass der 27-Jährige plötzlich freie Bahn zum Tor hatte. Statt der Versuchung zu erliegen, den Führungstreffer zu erzielen, brach Schirmer den Angriff ab, um die Versorgung des verletzten Spielers zu ermöglichen. „Es war eine hundertprozentige Torchance“, schilderte Schiedsrichter Firat Alper im Spielbericht und sprach dem Kicker für seine Entscheidung, nicht von der Verletzung profitieren zu wollen, seinen Respekt aus.

Strafstoß gegen Fairplay eingetauscht

Im Frauen-Bezirksligaspiel gegen die SGM Weikersheim/Laudenbach zeigte Anja Link von den Spfr Widdern, was Fairness bedeutet: Nach einer strittigen Szene entschied der Schiedsrichter in der 27. Minute nach einem vermeintlichen Foul an der 32-Jährigen auf Elfmeter. Obwohl es noch 0:0 stand, intervenierte Anja Link und korrigierte den Schiedsrichter, da ihre Gegenspielerin zuerst am Ball war. „Sie verzichtete bewusst auf einen Elfmeter für ihre Mannschaft“, lobte Schiedsrichter Karl Schmitt dieses Verhalten im Spielbericht.

Elfmeter mit Absicht daneben gesetzt

Gleich zwei Personen meldeten ein faires Vorkommnis im Kreisliga-Spiel zwischen der TB Untertürkheim und Türkspor Stuttgart. Auslöser war eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung in der 42. Minute, es stand noch 0:0. Der Referee sprach Türkspor einen Strafstoß zu, Kapitän Ugur Capar schnappte sich den Ball – und schoss ihn nach kurzer Rücksprache mit seinem Team absichtlich neben das Gehäuse. Man wolle „fair bleiben und richtig gewinnen“, kommentierte er seine Tat. Nicht nur von Schiedsrichter Maximilian Lauer kamen lobende Worte, auch vom Gegner gab es einen Dank für das faire Verhalten.

Fairplay wird vom wfv belohnt – jetzt abstimmen!

Alle gemeldeten Fairplay-Akteurinnen und -Akteure erhalten vom wfv ein Dankeschön für ihr vorbildliches Verhalten – bestehend aus einem adidas-Gymsack und einem DFB-Fairplay-Handtuch. Der Monatssieger darf sich zusätzlich freuen über einen adidas-Rucksack mit weiteren Sachpreisen sowie zwei Eintrittskarten für seinen wfv-Lieblingsverein (Bundesligaclubs inklusive).