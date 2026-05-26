Elf Zugänge, ein neuer Trainer und ein neuer Co-Trainer

Von links: Stefan Frech (Abteilungsleiter), Fabian Kapp (Co-Trainer), Sebastian Hundt (Cheftrainer), Bernd Schüle (Abteilungsleiter). Foto: TSV Malmsheim

Der TSV Malmsheim stellt sich für die kommende Saison in der Kreisliga B4 Enz/Murr neu auf. Mit Sebastian Hundt als Trainer, Fabian Kapp als Co-Trainer und Patrick Nowak als Sportlichem Leiter setzt der Verein auf eine klare sportliche Ausrichtung.

Der TSV Malmsheim hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen und mit Sebastian Hundt einen bekannten Namen zurück an den Verein geholt. Nach sechs Jahren bei der Spvgg Renningen kehrt Hundt nach Malmsheim zurück und übernimmt künftig die Verantwortung an der Seitenlinie.

Der Verein verbindet mit der Rückkehr des Trainers nicht nur neue Impulse, sondern auch die Hoffnung auf eine nachhaltige sportliche Weiterentwicklung. Hundt steht laut Vereinsmitteilung für eine klare sportliche Linie, hohes Engagement und eine enge Bindung zur Mannschaft. Seine Rückkehr wird beim TSV Malmsheim als starkes Zeichen für Kontinuität gewertet.

Großer Rückhalt innerhalb der Mannschaft

In zahlreichen Gesprächen mit den Spielern wurde deutlich, dass der eingeschlagene Weg innerhalb des Teams breite Unterstützung findet. Der Großteil des Kaders bleibt zusammen und bildet weiterhin das Fundament der Mannschaft.

Damit setzt der Verein bewusst auf Stabilität und Zusammenhalt. Gerade in einer Phase des Umbruchs soll der bestehende Kern der Mannschaft eine wichtige Rolle übernehmen.

Fabian Kapp ergänzt das Trainerteam

Auch im Trainerstab setzt der TSV Malmsheim auf ein vertrautes Gesicht. Mit Fabian Kapp kehrt ein weiterer ehemaliger Schützling zum Verein zurück. Nach einem Jahr als zweiter Co-Trainer beim VfL Ostelsheim übernimmt er in der neuen Saison gemeinsam mit Sebastian Hundt Verantwortung.

Der Verein hebt besonders hervor, dass Kapp die Strukturen und Werte des TSV Malmsheim bestens kennt. Er steht laut Mitteilung für Teamgeist, Verlässlichkeit und Trainingsfleiß. Gemeinsam mit Hundt soll er ein ambitioniertes Trainerteam bilden und für zusätzliche Stabilität sorgen.

Patrick Nowak übernimmt neue Aufgabe

Auch organisatorisch stellt sich der TSV Malmsheim neu auf. Der bisherige Trainer Patrick Nowak wird künftig als Sportlicher Leiter tätig sein und seine Erfahrung weiterhin im Verein einbringen.

Nach Angaben des Vereins verliefen die Gespräche mit Sebastian Hundt und Fabian Kapp von Beginn an positiv und führten schnell zu einer Einigung. Das unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, den TSV Malmsheim langfristig erfolgreich aufzustellen.

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Parallel zu den personellen Veränderungen im Trainer- und Funktionsteam arbeitet der Verein auch am Kader für die kommende Saison. Bereits elf Neuzugänge wurden integriert, um mehr Breite und Qualität zu schaffen.

Die Planungen sind damit allerdings noch nicht beendet. Weitere Verstärkungen könnten in den kommenden Wochen folgen.