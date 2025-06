Elf Zugänge aus der U19 beim Bezirksligisten und weitere Transfers

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Upfingen (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Freude dürfen wir Florian Wezel bei der TSG begrüßen. Der quirlige Außenspieler stammt aus der eigenen Jugend und hatte bereits den ein oder anderen Einsatz bei den Aktiven. Er besticht sowohl durch seine Schnelligkeit als auch durch seine Kampfstärke.

Herzlich Willkommen, Flo!

Vorstellung:

Name: Florian Wezel

Alter: 18

Bisheriger Verein: SGM St. Johann

Position: Außenbahn

+++

+++

SV Dotternhausen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen im Team, Yannick Capol! Der 26-Jährige wechselt vom TSV Frommern zu uns und bringt ordentlich Tempo und Technik mit. Mit seiner Dribbelstärke wird er unsere Offensive ordentlich aufmischen! Schön, dass du da bist, Yannick – wir freuen uns auf viele starke Aktionen von dir im neuen Trikot!

+++

+++

TSV Eningen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Eninger Jugendarbeit zahlt sich aus - 11 A-Jugendliche rücken in den Herrenbereich auf. Erfreulicherweise dürfen die aktiven Mannschaften zur Sommervorbereitung eine ganze Horde an eigens ausgebildeter Neuzugänge in ihren Reihen begrüßen. Lucas Reudelsterz, Dominic Letsche, Solon Douligeris, Finjas Herrmann, Jakob Döffinger (obere Reihe von links), Benjamin Oehler, Lion Bogicevic, Fabian Wengel und Lukas Massier (untere Reihe von links), Marat Ponomarov und Yigit Sahin (fehlen auf dem Foto) spielten in der abgelaufenen Spielzeit eine starke Saison in der A-Junioren Leistungsstaffel und scheiterten im Bezirkspokal-Viertelfinale denkbar unglücklich im Elfmeterschießen. Zudem konnte ein Großteil der Jungs bereits in der Rückrunde Aktivenluft schnuppern und einzelne Einsätze verbuchen. Abteilungsleiter Lukas Koschmieder freut sich über die internen Neuzugänge: "Wir sind stolz und dankbar, dass unsere Jugendarbeit Früchte trägt und wir eine solche Anzahl an Jugendspielern in die aktiven Mannschaften integrieren können. Unsere Jugendspieler sind die Zukunft des Vereins und stehen sinnbildlich für unseren eingeschlagenen Weg."

+++

+++