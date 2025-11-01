Elf Treffer in einer Halbzeit: Irres Schützenfest in der Landesklasse

Der SV Seegrehna und der SV Germania Roßlau lieferten sich am Sonnabend in der Landesklasse 4 ein denkwürdiges Duell. 14 Treffer bekamen die 80 Zuschauer zu sehen. Am Ende jubelten die Gäste über einen 8:6-Auswärtssieg.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte sich dann allerdings die Schlagzahl erheblich. Stefan Krug traf für die Gäste, Thauer stellte den alten Abstand wieder her. Dann aber drehten die Germanen auf: Binnen fünf Minuten stellten Lucas Klausnitzer mit einem Doppelpack und Robert Ruge auf 4:4-Unentschieden.

Dabei hatte der SV Seegrehna den herausragenden Mann des Tages in seinen Reihen: Christoph Thauer schnürte einen Fünferpack für die Hausherren. Schon nach 24 Minuten führte der SVS durch den doppelten Thauer und Julian Niklas Gäbelt mit 3:0 - dabei blieb es dann auch bis zur Pause.

Wiederum Thauer brachte die Seegrehnaer in der Folge noch zweimal zum 5:4 und 6:5 in Front. Stefan Krug egalisierte für die Roßlauer jedoch beide Male schnell. Und schlussendlich hatten die Gäste noch mehr Puste: In der Nachspielzeit trafen Klausnitzer - mit seinem dritten Treffer des Tages - und Jeremy Berke per Elfmeter noch zum denkwürdigen Auswärtssieg. Durch diesen stehen die Germanen nun mit 15 Punkten auf Rang sieben, der SVS bleibt mit vier Punkten Tabellenvorletzter.

