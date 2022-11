Die zweite Mannschaft des 1. FC Düren setzte sich in einem verrückten Spiel durch. – Foto: Christian Deckers

Elf Treffer - Düren gewinnt irres Spiel Landesliga, Staffel 2: Es ging Hin und Her, es klingelte insgesamt elf Mal in den Toren und am Ende siegte der leichte Außenseiter.

Es war einiges los am Sonntag auf den Plätzen der Landesligisten. Ein Torfestival jagte das nächste - eine Partie setzte den Ganzen aber noch die Krone auf: Die Begegnung des 1. FC Düren II mit Germania Erftstadt-Lechenich bot alles, was man sich als Fan von offensivem Fußball wünschen kann.

Dabei waren beide Teams nicht zwingend als Tormaschinen bekannt. Was aber auffällt: Beide Mannschaften hatten bisher nicht die allerstabilste Defensive - mit Sicherheit ein Grund für das, was am Sonntag in Düren passierte. Sieben Tore in einer Halbzeit Nicht einmal fünf Minuten waren absolviert, da brachte Arne Kaufmann die Germania nach einer Ecke per Kopf in Führung. Lange Bestand hatte die Führung allerdings nicht. Nur sechs Minuten später glich Düren in Person von Philipp Welter aus. Wieder fiel der Treffer nach einer Ecke, Welter vollstreckte aber nicht wie Kaufmann per Kopf, sondern grätschte den Ball über die Linie. Wiederum nur vier Minuten später ging Düren sogar in Führung. Nach einem Fehlpass von Germania-Schlussmann Nils Grüttner landete der Ball bei Jordan Krahe, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Noch im ersten Durchgang hatte das Spiel die nächste Wendung parat: In der 25. Minute glich Gavin Kamp zunächst für die Gäste aus, Mehmet Sahin besorgte in der 28. Minute nach Vorarbeit von Abderrahman Ben Haddou die 3:2-Führung für Erftstadt. Damit war die Halbzeit natürlich noch lange nicht vorbei. Moritz Borell glich in der 38. Minute aus - auch hier sah Torwart Grüttner nicht glücklich aus. Die Pausenführung gehörte trotzdem der Germania: Sahin traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 4:3-Pausenstand.