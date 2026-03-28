Elf-Tore-Wahnsinn und Empfinger Machtdemonstration

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Landesliga, Staffel 3, bot beim heutigen Auftakt des 20. Spieltags Fußball-Drama. Zwischen einer souveränen Machtdemonstration im Aufstiegsrennen und einem geschichtsträchtigen Tor-Spektakel im Tabellenkeller wurden die Zuschauer Zeugen von Partien, die an emotionaler Intensität kaum zu überbieten waren.

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Vor 87 Zuschauern demonstrierte die SG Empfingen beim VfL Pfullingen eindrucksvoll, warum sie ein ernsthafter Kandidat für die Meisterschaft ist. Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und ließen den Pfullingern kaum Raum zur Entfaltung. Die Torfolge begann bereits in der 7. Minute, als Andrej Schlecht das 0:1 erzielte. Die Überlegenheit der Gäste spiegelte sich noch vor der Pause im Spielstand wider, nachdem Nico Rebmann in der 29. Minute auf 0:2 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Empfingen hungrig: Moritz Zug markierte in der 53. Minute das 0:3, bevor Philipp Kress in der 80. Minute mit dem 0:4 den Endstand herstellte. ---

Ein torreiches Spektakel bekamen die 222 Zuschauer beim Duell zwischen dem BSV 07 Schwenningen und dem SSC Tübingen geboten. Die Hausherren brannten in der ersten Halbzeit ein regelrechtes Feuerwerk ab. Volkan Bak eröffnete den Reigen in der 31. Minute mit dem 1:0. Nur kurz darauf erhöhte Dario Holenstein in der 34. Minute auf 2:0, gefolgt vom 3:0 durch Fabio Chiurazzi in der 38. Minute. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Volkan Bak mit seinem zweiten Treffer in der 44. Minute auf 4:0. Direkt nach Wiederanpfiff schöpfte Tübingen Hoffnung, als Deniz Türkel in der 46. Minute das 4:1 erzielte. Doch Fabio Chiurazzi stellte in der 62. Minute mit dem 5:1 den alten Abstand wieder her. Die Gäste aus Tübingen bewiesen jedoch Moral und verkürzten durch Lars Lack in der 70. Minute auf 5:2 sowie durch Jakob Gedeon-Göbel in der 78. Minute auf 5:3, was letztlich auch den Endstand bedeutete. ---

Was sich vor 150 Zuschauern bei der Spvgg Freudenstadt gegen den TuS Ergenzingen abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen. In einem hochemotionalen Kellerduell führten die Gastgeber bereits uneinholbar, bevor eine dramatische Aufholjagd die Nerven aller Beteiligten strapazierte. Patrick Ostojic brachte Freudenstadt in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Durch Treffer von Julian Köhler (23.) und Mert Karaaslan (25.) stand es schnell 3:0. Zwar verkürzte Nico Gulde in der 36. Minute auf 3:1, doch Dogukan Süzgec stellte noch vor der Pause (39.) auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel schien die Partie endgültig entschieden, als erneut Mert Karaaslan in der 52. Minute zum 5:1 und Julian Köhler in der 55. Minute zum 6:1 trafen. Was dann folgte, war ein beispielloser Sturmlauf der Gäste: Dave Nzally (58.), Linus Hellstern (60.) und erneut Dave Nzally (62.) verkürzten innerhalb von nur vier Minuten auf 6:4. In der 80. Minute gelang Samuel Dantzler sogar das 6:5. Freudenstadt rettete den knappen Vorsprung jedoch mit letzter Kraft über die Zeit. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Nehren SV Nehren VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:30 PUSH

SV Nehren gewann zuletzt dramatisch mit 2:1 beim SSC Tübingen, als Yannik Dorka tief in der Nachspielzeit traf. Mit 40 Punkten ist Nehren weiter dicht an der Spitzengruppe dran. VfL Mühlheim holte gegen SC 04 Tuttlingen ein spätes 1:1 und steht mit 27 Punkten im unteren Mittelfeld. Das Hinspiel entschied Nehren klar mit 4:1 für sich. Philipp Frank, Marvin Hamm und Marco Binder mit einem Doppelpack trafen damals für Nehren, Robin Schad für Mühlheim. Für die Gastgeber ist dieses Spiel die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe hochzuhalten. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Bösingen Bösingen VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH

VfB Bösingen verkaufte sich beim 2:4 gegen TSG Balingen II lange ordentlich, musste sich dem Tabellenführer am Ende aber beugen. VfL Nagold erlebte mit dem 1:2 gegen BSV 07 Schwenningen einen schmerzhaften Rückschlag und blieb bei 40 Punkten. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Nun ist die Ausgangslage eine andere: Nagold braucht eine Reaktion, Bösingen mit 32 Punkten kann mit einem Heimsieg noch einmal nach oben schielen. Gerade weil das erste Duell so eng war, wirkt dieses Spiel offen und nervös zugleich. ---

TSG Balingen II hat mit dem 4:2 gegen VfB Bösingen die Tabellenführung behauptet und steht nun bei 49 Punkten. Silas Bader, Noah Neff, Mirhan Inan und Christos Thomaidis trafen zuletzt für den Spitzenreiter. TSV Harthausen/Scher gewann am vergangenen Spieltag 3:0 in Albstadt und schöpfte mit 16 Punkten wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf. Das Hinspiel endete 2:2. Noah Neff und Dustin Fritz trafen für Balingen II, Finn Locher und Jonas Losekamm für Harthausen/Scher. Der Tabellenführer ist damit gewarnt, denn schon im ersten Duell zeigte der Außenseiter Zähne. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SV Zimmern SV Zimmern 15:00 PUSH

SV Croatia Reutlingen holte zuletzt in Ergenzingen ein 0:0 und steht nun bei 27 Punkten. SV Zimmern kam im Verfolgerduell gegen SG Empfingen zu einem 1:1 und bleibt mit 44 Punkten voll im Rennen um die Spitze. Das Hinspiel gewann Zimmern dramatisch mit 2:1. Ivan Krajinovic hatte Croatia Reutlingen in Führung gebracht, ehe Tade Sias Campos das Spiel mit zwei späten Toren in der 87. und 90.+4 Minute drehte. Genau diese Vorgeschichte verleiht dem Rückspiel Schärfe: Zimmern darf sich im Titelkampf keinen Fehltritt leisten, Croatia Reutlingen will zeigen, dass mehr möglich ist als nur ein Achtungserfolg. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH

SC 04 Tuttlingen rettete sich zuletzt mit einem späten Tor von Buba Camara zu einem 1:1 in Mühlheim und steht bei 28 Punkten. SV Seedorf gewann das wilde Kellerduell gegen Spvgg Freudenstadt mit 5:3 und sammelte damit ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel entschied Tuttlingen deutlich mit 5:2. Marcel Misic, Carlos Hehl mit zwei Treffern, Aaron Barquero Schwarz und Stefan Oprea trafen damals für Tuttlingen, Harry Föll und Frieder Mauch für Seedorf. Seedorf reist nun mit neuem Mut an, Tuttlingen aber mit der Erinnerung an ein sehr klares erstes Duell.