Elf-Tore-Spektakel in Reutlingen, SC Tuttlingen siegt klar

In Pfullingen entwickelte sich ein ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel. Kenan Dogan brachte die Gastgeber schon in der 2. Minute in Führung, doch Fabrice Winter glich für die Gäste nach 20 Minuten aus. Nach der Pause stellte Marvin Krüger in der 51. Minute erneut auf Führung für den VfL Pfullingen, doch auch dieser Vorsprung hielt nicht lange: Jonas Kirchner traf in der 67. Minute zum Ausgleich für den Aufsteiger aus Mühlheim. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte. ---

Nehren ließ vor heimischer Kulisse keinerlei Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen. Silas Rempfer eröffnete in der 14. Minute den Torreigen, Marco Binder legte in der 28. Minute nach. In der zweiten Halbzeit erhöhte Yannik Dorka in der 61. Minute, ehe Raphael Nill mit dem vierten Treffer in der 87. Minute den klaren Heimsieg perfekt machte. ---

Die TSG Balingen II blieb auch im zweiten Saisonspiel ohne Gegentor und bewies in Freudenstadt Geduld. Erst in der 71. Minute brach Noel Feher den Bann, ehe Paul Gaiser in der 90. Minute und Noah Neff in der Nachspielzeit den Auswärtssieg mit zwei weiteren Treffern absicherten. Die Gastgeber warten dagegen weiter auf den ersten Saisontreffer und -punkt. ---

Ein Auftakt nach Maß für die SG Empfingen: Denis Bozicevic traf bereits in der 4. Minute und legte in der 20. Minute seinen zweiten Treffer nach. Noch vor der Pause erhöhte Robin Schüssler in der 29. Minute auf 3:0. Philipp Kress setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt zu einem klaren und verdienten Heimerfolg gegen den Aufsteiger aus Tübingen. ---

In einer intensiven Partie setzte sich der SV Zimmern knapp durch. Stefan Mutapcic erzielte in der 36. Minute das Tor des Tages. Beide Teams schenkten sich in der Folge nichts, doch die Gastgeber verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff und bleiben damit ohne Punktverlust. ---

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Spiel. Nico Wieneke brachte SC 04 Tuttlingen früh in Führung (8.), nur drei Minuten später erhöhte Buba Camara auf 2:0 (11.). Trotz einiger Chancen der Gäste blieb der Vorsprung bis in die Schlussphase bestehen. Erst in der 85. Minute stellte Nico Wieneke mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand her, ehe Buba Camara in der 89. Minute per Foulelfmeter den 4:0-Sieg perfekt machte. Schiedsrichter Nils Temme leitete die Partie vor 120 Zuschauern. ---

Ein Offensivspektakel erwartete die Zuschauer in Reutlingen. Dennis Pascolo brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), doch Frederic Fleischle glich umgehend für Nagold aus (5.). Pascolo traf erneut zum 2:1 (18.), bevor Jan-Christian Beifuß mit drei Treffern in der 28., 38. und 40. Minute das Spiel drehte. Matthias Rauser erhöhte auf 2:5 (45.), Panagiotis Karypidis machte kurz nach der Pause das 2:6 (48.). Pascolo verkürzte auf 3:6 (62.), doch Niklas Watzl (84.) und Ruben Cinar (90.) sorgten für den 3:8-Endstand. Robin Stauß pfiff die Partie, 55 Zuschauer sahen das Torfestival. ---