Elf-Tore-Spektakel: Dornbreite verliert wildes Lübecker Duell

Beim ersten Landesliga-Heimspiel der Saison erlebt der FC Dornbreite Lübeck ein Torfestival mit bitterem Ausgang. Gegen den SV Azadi Lübeck fällt die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski trotz früher Führung defensiv auseinander und verliert mit 4:7. Der Aufsteiger feiert dagegen den zweiten Sieg im zweiten Spiel.
Es dauerte gerade einmal fünf Minuten, bis Gianluca Messina den FC Dornbreite Lübeck in Führung brachte. Doch die Freude hielt kaum zwei Minuten. Ausgerechnet Marcel Nagel glich für den SV Azadi Lübeck aus und traf später ein zweites Mal. Noch vor der halben Stunde hatten Marco Pajonk und Kubilay Büyükdemir das Ergebnis auf 4:1 für die Gäste gestellt.
Dornbreite gab sich allerdings nicht geschlagen. Julian Albrecht verkürzte in der 38. Minute, ein Eigentor von Nauzad Hassan brachte den FCD unmittelbar vor der Pause sogar auf 3:4 heran. Doch statt mit diesem knappen Rückstand in die Kabine zu gehen, kassierten die Gastgeber in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter. Sahid Wahab verwandelte zum 5:3 für Azadi.
Kurz nach Wiederbeginn sorgte Pajonk mit seinem zweiten Treffer für das 6:3 (48.). Spätestens als Mehmet Zal Akyol in der 70. Minute das siebte Gästetor erzielte, war die Partie entschieden. Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye betrieb mit dem 4:7 in der 81. Minute nur noch Ergebniskosmetik.
Azadis Sportlicher Leiter sah den Erfolg als Resultat einer gezielten Vorbereitung. Nachdem man Dornbreite zuvor in Pansdorf beobachtet habe, „wussten wir ziemlich genau, was uns heute erwartet“. Vieles davon habe die Mannschaft „über weite Strecken sehr gut umgesetzt“. Selbstkritisch merkte er allerdings an, dass sich sein Team drei der vier Gegentreffer „gefühlt selbst“ eingeschenkt habe.
Für Azadi ist der Saisonstart damit nahezu perfekt: Zwei Spiele, zwei Siege und bereits 14 erzielte Tore bedeuten sechs Punkte und Tabellenplatz fünf – bei einem absolvierten Spiel weniger als die meisten Konkurrenten.
Beim FC Dornbreite Lübeck fällt die Bilanz deutlich ernüchternder aus. Nach zwei absolvierten Begegnungen steht die Mannschaft ohne Punkt auf Rang 13. Zehn Gegentore verdeutlichen, wo derzeit vor allem der Schuh drückt. Trainer Denny Skwierczynski fand nach dem spektakulären Spiel klare Worte: „Wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt konstatieren, dass wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns haben, um konkurrenzfähig zu sein.“
Zuvor bedankte er sich beim TSV Zarpen, wo Dornbreite sein erstes Landesliga-Heimspiel austrug, „für die Gastfreundschaft, die allgemeine Organisation und das tolle Ambiente“. Dem Gegner gratulierte Skwierczynski ausdrücklich zu einem „verdienten 7:4-Erfolg“.
Während Azadi mit sechs Punkten einen Traumstart hingelegt hat, wartet Dornbreite damit weiterhin auf den ersten Zähler der neuen Saison.
FC Dornbreite Lübeck – SV Azadi Lübeck 4:7
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Simon Leu, Fynn Auschra, Jonathan Mildner (75. Jan-Ole Benthien), Lennart Herrmann (60. Tyler Stadler), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Julian Albrecht, Henrik Sirmais, Jannik Edler, Gianluca Messina, Kevin Hermann - Trainer: Denny Skwierczynski
SV Azadi Lübeck: Yilmaz Caglar, Dustin Thiel, Sahid Wahab, Mevan Hushyar Mustafa (60. Mehmet Zal Akyol), Nauzad Hassan, Marcel Nagel, Evgenij Bieche (88. Yasin El Gafsi), Sami Yussef, Kubilay Büyükdemir (74. Mehmet Zal Akyol), Marco Pajonk, Azad Meran (45. Maximilian Grimm) - Trainer: Tarek Hepp
Schiedsrichter: Mirka Derlin (Bad Schwartau) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Gianluca Messina (5.), 1:1 Marcel Nagel (7.), 1:2 Marco Pajonk (18.), 1:3 Kubilay Büyükdemir (20.), 1:4 Marcel Nagel (28.), 2:4 Julian Albrecht (38.), 3:4 Nauzad Hassan (45. Eigentor), 3:5 Sahid Wahab (45.+4 Foulelfmeter), 3:6 Marco Pajonk (48.), 3:7 Mehmet Zal Akyol (70.), 4:7 Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (81.)