Elf-Tore-Spektakel: Dornbreite verliert wildes Lübecker Duell FC Dornbreite Lübeck unterliegt dem SV Azadi Lübeck mit 4:7 – Denny Skwierczynski sieht noch „eine ganze Menge Arbeit“ von red · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ostseehopper

Beim ersten Landesliga-Heimspiel der Saison erlebt der FC Dornbreite Lübeck ein Torfestival mit bitterem Ausgang. Gegen den SV Azadi Lübeck fällt die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski trotz früher Führung defensiv auseinander und verliert mit 4:7. Der Aufsteiger feiert dagegen den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Es dauerte gerade einmal fünf Minuten, bis Gianluca Messina den FC Dornbreite Lübeck in Führung brachte. Doch die Freude hielt kaum zwei Minuten. Ausgerechnet Marcel Nagel glich für den SV Azadi Lübeck aus und traf später ein zweites Mal. Noch vor der halben Stunde hatten Marco Pajonk und Kubilay Büyükdemir das Ergebnis auf 4:1 für die Gäste gestellt. Dornbreite gab sich allerdings nicht geschlagen. Julian Albrecht verkürzte in der 38. Minute, ein Eigentor von Nauzad Hassan brachte den FCD unmittelbar vor der Pause sogar auf 3:4 heran. Doch statt mit diesem knappen Rückstand in die Kabine zu gehen, kassierten die Gastgeber in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter. Sahid Wahab verwandelte zum 5:3 für Azadi.

Azadi zieht nach der Pause davon Kurz nach Wiederbeginn sorgte Pajonk mit seinem zweiten Treffer für das 6:3 (48.). Spätestens als Mehmet Zal Akyol in der 70. Minute das siebte Gästetor erzielte, war die Partie entschieden. Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye betrieb mit dem 4:7 in der 81. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Azadis Sportlicher Leiter sah den Erfolg als Resultat einer gezielten Vorbereitung. Nachdem man Dornbreite zuvor in Pansdorf beobachtet habe, „wussten wir ziemlich genau, was uns heute erwartet“. Vieles davon habe die Mannschaft „über weite Strecken sehr gut umgesetzt“. Selbstkritisch merkte er allerdings an, dass sich sein Team drei der vier Gegentreffer „gefühlt selbst“ eingeschenkt habe.