Elf Tore: Landsberg und Ingolstadt liefern sich Tor-Spektakel im Pokal

Nach dem Seitenwechsel übernahm Ingolstadt das Kommando. Mattis Hoppe (52.) und Marcel Costly (53.) sorgten binnen einer Minute für die 4:2-Führung. Benedikt Auburger (56.) verkürzte für Landsberg auf 3:4, doch der FCI antwortete prompt. Borchers mit seinem zweiten Treffer (61.) und Simon Lorenz (64.) schraubten das Ergebnis auf 6:3. Maximilian Berwein (78.) und Julian Kügel (83.) setzten die Schlusspunkte unter eine torreiche Begegnung, die mit 4:7 endete. Nach starken Fight scheidet Landsberg aus dem Pokal aus, während Ingolstadt im Viertelfinale steht.