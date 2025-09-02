Elf Tore: Landsberg und Ingolstadt liefern sich Tor-Spektakel im Pokal

Highlightspiel am Lech! Der TSV Landsberg empfängt im Achtelfinale des Toto-Pokals den FC Ingolstadt. Wer bucht das Viertelfinal-Ticket? Wir berichten im Live-Ticker aus Landsberg.
Spektakel am Lech! Der TSV Landsberg unterlag im Achtelfinale des Toto-Pokals dem Drittligisten FC Ingolstadt. Dabei erwischt der Bayernligist vor 839 Zuschauern einen Traumstart gegen die Schanzer und führte durch Treffer von Kilian Pittrich (23.) und Daniele Sgodzaj (26.) mit 2:0. Doch die Elf von Sabrina Wittmann zeigte ihre Klasse und drehte das Spiel noch vor der Pause. Mads Borchers (31.) und Frederik Carlsen (35.) stellten auf 2:2.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Ingolstadt das Kommando. Mattis Hoppe (52.) und Marcel Costly (53.) sorgten binnen einer Minute für die 4:2-Führung. Benedikt Auburger (56.) verkürzte für Landsberg auf 3:4, doch der FCI antwortete prompt. Borchers mit seinem zweiten Treffer (61.) und Simon Lorenz (64.) schraubten das Ergebnis auf 6:3. Maximilian Berwein (78.) und Julian Kügel (83.) setzten die Schlusspunkte unter eine torreiche Begegnung, die mit 4:7 endete. Nach starken Fight scheidet Landsberg aus dem Pokal aus, während Ingolstadt im Viertelfinale steht.
TSV Landsberg – FC Ingolstadt 04 4:7
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich (72. Luis Schäffler), Fabian Kljucevic, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Daniele Sgodzaj (74. Tadeus Henn), Tiziano Mulas (62. Tino Reich), Maximilian Berwein (84. Luca Dollinger), Jeton Abazi (60. Maximilian Seemüller)
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Mattis Hoppe, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Lukas Fröde (46. Max Plath), Max Besuschkow (87. Berkay Öztürk), Mads Borchers (71. Julian Kügel), Yann Sturm (62. Gustav Christensen), Frederik Carlsen (71. Emre Gül)
Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 839
Tore: 1:0 Kilian Pittrich (23.), 2:0 Daniele Sgodzaj (26.), 2:1 Mads Borchers (31.), 2:2 Frederik Carlsen (35.), 2:3 Mattis Hoppe (52.), 2:4 Marcel Costly (53.), 3:4 Benedikt Auburger (56.), 3:5 Mads Borchers (61.), 3:6 Simon Lorenz (64.), 4:6 Maximilian Berwein (78.), 4:7 Julian Kügel (83.)