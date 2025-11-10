Elf Tore in Thedinghausen, Dörverden siegt knapp, Dauelsen verliert

Der TSV Achim feierte einen deutlichen Heimsieg und schoss sich den Frust der letzten Wochen von der Seele. Nach dem 1:0 durch Yusuf Eliyas Papazoglu (41.) glich Steen Bösche (47.) zwar kurzzeitig aus, doch dann drehte Achim auf: Rocat Undav (48., 74.), Emir Sahic (90.) und Aleksander Nesic (90.) trafen für die Gastgeber, die sich mit einem 5:1 zurückmelden. Überraschungsteam Dauelsen verabschiedet sich nach der zweiten Niederlage in Serie etwas aus dem Rennen um die Spitzenplätze.