Elf Tore in Thedinghausen, Dörverden siegt knapp, Dauelsen verliert

Der 14. Spieltag der Kreisliga Verden hatte alles zu bieten: ein echtes Tor-Spektakel in Thedinghausen, eine Überraschung in Achim und einen hart erkämpften Sieg des Tabellenführers TSV Dörverden.
Elf Tore in 90 Minuten – was für ein Fußballfest! Bierden startete furios und führte durch Luke Wagner (3.), doch Thedinghausen konterte über Marcel Siegler (27.) und Jannik Gudegast (40.). Noch vor der Pause glich Sönke Peno (45.) aus, und auch nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Beide Teams trafen im Minutentakt – Gudegast (49.), Daust (50.), Peno (53.), Siegler (58.), Hauschild (61.), erneut Siegler (75.) und Wagner (90.) sorgten für ein spektakuläres 6:5. Thedinghausen sichert sich damit wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.
ine kleine Überraschung gelang der Reserve des TSV Etelsen: Mit einem starken Auftritt siegte das Team bei Verfolger Rot-Weiß Achim. Finn Luttermann (20.), Fabian Schmidt (33.) und Mirko Radtke (43.) sorgten bereits zur Pause für eine komfortable 3:0-Führung. Der Anschlusstreffer von Faruk Senci (90., Foulelfmeter) kam zu spät. Etelsen rückt mit dem Sieg auf Rang sechs vor.
Der TSV Achim feierte einen deutlichen Heimsieg und schoss sich den Frust der letzten Wochen von der Seele. Nach dem 1:0 durch Yusuf Eliyas Papazoglu (41.) glich Steen Bösche (47.) zwar kurzzeitig aus, doch dann drehte Achim auf: Rocat Undav (48., 74.), Emir Sahic (90.) und Aleksander Nesic (90.) trafen für die Gastgeber, die sich mit einem 5:1 zurückmelden. Überraschungsteam Dauelsen verabschiedet sich nach der zweiten Niederlage in Serie etwas aus dem Rennen um die Spitzenplätze.
Der TSV Brunsbrock meisterte die Pflichtaufgabe gegen den punktlosen Tabellenletzten Union Verden souverän und siegte mit 4:0. Damit sammelten die Hausherren elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen und können mit einigen Nachholspielen noch weiter nach oben klettern.
Der TSV Lohberg ließ in Uphusen keine Zweifel aufkommen und siegte souverän mit 6:0. Besonders offensiv zeigte sich das Team um Trainer Ricardo Seidel in bester Form. Durch den klaren Erfolg festigt Lohberg Rang vier und bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Uphusen II verlor zum siebten Mal in Serie.
Im Spitzenspiel setzte sich Tabellenführer TSV Dörverden knapp, aber verdient gegen den Dritten aus Oyten durch. Zwar ging der Aufsteiger durch Kevin Segelken (44.) in Führung, doch der Favorit drehte das Spiel dank Bastian Deke (55.) und Hauke Kruse (64.). Dörverden bleibt damit ungeschlagen und steuert souverän Richtung Meisterschaft.
Der FSV Langwedel-Völkersen bleibt auswärts eine Macht. Milan Heitmann (36.) eröffnete den Torreigen, Thorben Wendt (44., 54.) legte doppelt nach. Der FSV klettert mit dem verdienten Auswärtssieg in die obere Tabellenhälfte, während Uesen weiter im Tabellenkeller steckt. Vor allem auf heimischen Rasen hapert es beim Aufsteiger, der in sieben Heimpartien nur zwei Punkte holte.