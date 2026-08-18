Elf Tore in einem Spiel? Unmöglich. Nicht für Amir Falahen(SV Biengen)

Amir Falahen stürmt seit gut einem Jahr für den SV Biengen. – Foto: Verein

Elf Tore in einem Spiel? Das ist nicht möglich. Oder doch? Amir Falahen vom SV Biengen ist es gelungen. Im Interview berichtet der ehemalige Profi von einem doch sehr ungewöhnlichen Fußballspiel.

17:0 – das Ergebnis zwischen dem SV Biengen und dem SC Baris Müllheim aus der Qualifikationsrunde des Bezirkspokals wirkt surreal. Nach kurzer Recherche ist klar: Es war so. Der A-Kreisligist, trainiert von Ex-FFC-Torjäger Marco Senftleber, hat die Mannschaft aus dem Markgräflerland tatsächlich 17 Tore eingeschenkt. Gleich elf Treffer glückten dabei Amir Falahen. Der Ex-Profi, der unter anderem auch Einsätze für die Profis des SC Freiburg vorweisen kam, erzählt im Gespräch mit der Badischen Zeitung von einem besonderen Spiel und dem Glück des Menschen Amir Falahen nach seiner Zeit im professionellen Fußballgeschäft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.