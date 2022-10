Elf Tore in der 3.Runde im "Pokalsieger Jahr"

Der Pokal hat seinen eigenen Gesetze. Nein, keine fünf Euro fürs Phrasenschwein. Das soll für Mittwochabend gelten, wenn der höherklassige Oberligist und Tabellenfünfte Blau Weiß 90 Berlin in der 3.Runde zu Gast auf dem Kunstrasen Malteserstraße sein wird. Schauen wir sechs Jahre zurück ins Pokalsiegerjahr 2016, da bezwang der BFC in der gleichen Runde den SC Gatow (beide Teams seinerzeit in der Berlinliga) mit sage und schreibe 9:2. Vier Tore steuerte der damalige Preussen Knipser Rene Robben dazu. Das kuriose an der Begegnung. Nach 90 Minuten stand es 2:2. In der Verlängerung erzielten unsere Jungs sieben Tore. Und das Andreas Mittelstädt Team gewann den Pokal nach dem 1:0 Finale gegen Lichtenberg 47. Wer schoss das entscheidene Tor ? Natürlich Rene Robben. Ein gutes Omen also für Mittwochabend unter Flutlicht ? Auf jeden Fall darf sich die Mannschaft von Daniel Volbert Team auf die Rückkehr von Knipser Sebastian Huke freuen. Die drei Spiele Sperre wegen Beleidigung (Croatia Spiel) gilt nicht für den Pokal. Ob Melih Hortum (Verletzung im Wilmersdorf Spiel) dabei sein wird ist offen. Die Partie verfolgen könnt ihr zusätzlich auf unserem bfcpreussentv Livestream auf YOU TUBE. Und im DFB Liveticker.