Elf Tore in 90 Minuten bei RSK-FCH

Ein Spiel, das man nicht alle Tage sieht. Elf Tore in 90 Minuten, dazu ein verschossener Elfmeter, ein Dreierpack, Aluminiumtreffer und reichlich Emotionen. Die Zuschauer in Esslingen bekamen am Sonntag beim 4:7 (3:3) des TSV RSK Esslingen gegen den 1. FC Heiningen ein wahres Spektakel geboten. Am Ende setzten sich die Gäste von der Voralb durch, weil sie im zweiten Durchgang konsequenter und kaltschnäuziger auftraten.
Kaum war die Partie angepfiffen, durfte der TSV jubeln. In der fünften Minute setzte sich Till Hämmerle stark durch, sein Abschluss wurde noch geblockt, doch Tilman Weißenborn stand goldrichtig und hämmerte den Abpraller aus kurzer Distanz kompromisslos zum 1:0 in die Maschen. Heiningen zeigte sich davon unbeeindruckt. Nach einer guten Chance von Taglang (8.) war es Carmelo Trumino, der in der 14. Minute aus 20 Metern Maß nahm. Nach Vorarbeit von Hofele und einem abgewehrten Versuch von Gürbüz zog er präzise ins linke Eck ab zum Ausgleich. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. Zunächst war wieder RSK an der Reihe. Ein Freistoß brachte Unruhe in den Heininger Strafraum, gleich zweimal parierte Keeper Nick Bopp glänzend. Doch der dritte Ball fiel Maurice Regber vor die Füße, der aus zentraler Position eiskalt zum 2:1 einschob (18.). Nur drei Minuten später egalisierte Heiningen erneut. Safa Gürbüz setzte im Strafraum nach, eroberte den Ball energisch zurück und traf aus kurzer Distanz zum 2:2 (21.). In der 34. Minute sorgte dann Trumino für den nächsten Höhepunkt. Nach einem Foul an ihm selbst trat er zum fälligen Freistoß an und schlenzte den Ball über die Mauer hinweg in die Maschen. Ein Traumtor zum 2:3. Esslingen kämpfte sich jedoch noch vor der Pause zurück. In der vierten Minute der Nachspielzeit segelte eine Ecke in den Strafraum und Till Hämmerle köpfte am kurzen Pfosten zum 3:3 ein. Ein turbulenter erster Durchgang endete mit einem Remis.
Nach Wiederanpfiff übernahm der 1. FC Heiningen das Kommando. Schon in der 50. Minute setzte sich Bent Hofele stark in Szene. Erst scheiterte Gürbüz nach einem Steilpass, doch Hofele reagierte blitzschnell und drosch den Nachschuss zum 3:4 unter die Latte. Nur neun Minuten später schlug Hofele erneut zu. Nach einem Fehler im Esslinger Spielaufbau fasste er sich aus rund 25 Metern ein Herz und überlupfte Keeper Grochol sehenswert zum 3:5 (59.). Esslingen bekam in der 71. Minute die große Chance zum Anschluss. Nach einem Foul von Mayer an Ketsemenidis zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, doch Timon Kogios scheiterte am stark aufgelegten Nick Bopp, der den Strafstoß parierte. Dennoch blieb RSK dran. In der 74. Minute verwertete Luca da Cruz eine Ecke per wuchtigem Kopfball zum 4:5. Das Spiel war wieder völlig offen, doch erneut war es Hofele, der den Unterschied ausmachte. In der 79. Minute setzte er sich nach einem langen Ball robust durch und vollendete eiskalt zu seinem dritten Treffer zum 4:6. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Alperen Karaceylan in der Nachspielzeit. Nach Ballgewinn von Alexander Meyer umkurvte er den Esslinger Keeper und schob zum 4:7 ins leere Tor ein (90.+3).
Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten ein mitreißendes Duell, doch während der RSK Esslingen seine Chancen nicht konsequent nutzte, war Heiningen in den entscheidenden Momenten eiskalt. Mit einem überragenden Dreierpacker Hofele, einem sicheren Rückhalt im Tor (Nick Bopp) und einer mannschaftlich geschlossenen Leistung verdienten sich die Gäste den Auswärtssieg in einem denkwürdigen Spiel.