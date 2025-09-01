Elf Tore in 90 Minuten bei RSK-FCH

Ein Spiel, das man nicht alle Tage sieht. Elf Tore in 90 Minuten, dazu ein verschossener Elfmeter, ein Dreierpack, Aluminiumtreffer und reichlich Emotionen. Die Zuschauer in Esslingen bekamen am Sonntag beim 4:7 (3:3) des TSV RSK Esslingen gegen den 1. FC Heiningen ein wahres Spektakel geboten. Am Ende setzten sich die Gäste von der Voralb durch, weil sie im zweiten Durchgang konsequenter und kaltschnäuziger auftraten.

Kaum war die Partie angepfiffen, durfte der TSV jubeln. In der fünften Minute setzte sich Till Hämmerle stark durch, sein Abschluss wurde noch geblockt, doch Tilman Weißenborn stand goldrichtig und hämmerte den Abpraller aus kurzer Distanz kompromisslos zum 1:0 in die Maschen. Heiningen zeigte sich davon unbeeindruckt. Nach einer guten Chance von Taglang (8.) war es Carmelo Trumino, der in der 14. Minute aus 20 Metern Maß nahm. Nach Vorarbeit von Hofele und einem abgewehrten Versuch von Gürbüz zog er präzise ins linke Eck ab zum Ausgleich. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. Zunächst war wieder RSK an der Reihe. Ein Freistoß brachte Unruhe in den Heininger Strafraum, gleich zweimal parierte Keeper Nick Bopp glänzend. Doch der dritte Ball fiel Maurice Regber vor die Füße, der aus zentraler Position eiskalt zum 2:1 einschob (18.). Nur drei Minuten später egalisierte Heiningen erneut. Safa Gürbüz setzte im Strafraum nach, eroberte den Ball energisch zurück und traf aus kurzer Distanz zum 2:2 (21.). In der 34. Minute sorgte dann Trumino für den nächsten Höhepunkt. Nach einem Foul an ihm selbst trat er zum fälligen Freistoß an und schlenzte den Ball über die Mauer hinweg in die Maschen. Ein Traumtor zum 2:3. Esslingen kämpfte sich jedoch noch vor der Pause zurück. In der vierten Minute der Nachspielzeit segelte eine Ecke in den Strafraum und Till Hämmerle köpfte am kurzen Pfosten zum 3:3 ein. Ein turbulenter erster Durchgang endete mit einem Remis.