Elf Tore im Duell Sechster gegen Siebter von Ralph Strobl · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

Michelfeld II defensiv total überfordert und offensiv nur über Einzelaktionen erfolgreich – Wi/Bi II wesentlich schneller, zielstrebiger, motivierter und kommunikativer – schwierige Platzverhältnisse, kühle sechs Grad Celsius, treue Zuschauerresonanz – letztes Duell 3:1 am 17. März 2024 A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

Nachholspiel vom 12. Spieltag (Samstag, 25. Oktober 2025, 14 Uhr)

Mittwoch, 18. März 2026, 18.30 Uhr, B-Platz in der Langgräfe:

ASV Michelfeld II – SG FC Wichsenstein II/SV Bieberbach II 3:8 (1:5)

SR: Paul Donauer (Lauf, Laufer SV, Gruppe Pegnitzgrund).

Zuschauer: 40 (B-Platz in der Langgräfe, LED-Flutlicht).

Tore: 0:1 (2.) Noah Krüger, 0:2 (12.) Fabrice Glatz, 0:3 (15.) Marcel Braun, 0:4 (20.) Daniel Förtsch, 1:4 (25.) Julian Thumbeck, 1:5 (34., Foulelfmeter) Marcel Braun, 2:5 (52.) Paul Gropp, 2:6 (57.), Fabrice Glatz, 3:6 (66., Foulelfmeter) Julian Thumbeck, 3:7 (80.) Tobias Häfner, 3:8 (90.+1) Fabrice Glatz.

Besondere Vorkommnisse: Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Tobias Häfner (SG FC Wichsenstein II/SV Bieberbach II) wegen Unsportlichkeit (37.). Die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit betrug zwei Minuten. (obl)

Die oberpfälzer Gastgeber (bisher fünf von sieben Heimspiele gewonnen) traten mit 17 Mann an, im Vergleich zum letzten Spiel vor eineinhalb Wochen beim ASV Pegnitz II (4:4) lief Jan Eschenweck für Nico Brendel von Beginn an auf – die in den letzten vier Wochen wegen Urlaub fehlenden Erste-Mannschaft-Spieler Paul Gropp und Manuel Lehner saßen auf der Bank, vom aktuellen Stamm fehlten Marco Wöhrl (sieben Saisontreffer), Nico Brendel, Simon Brendel und Xaver Eisend. Die SG-Reserve aus Wichsenstein und Bieberbach (auswärts schon drei Siege und zwei Remis) trat mit zwölf Akteuren an – mit drei Ersatzspieler von der „Ersten“ vom Samstag (Tobias Häfner, Noah Krüger und Tim Sebald), ohne ihren besten Torschützen Patrick Gall (sieben Tore).