Elf Tore im Duell Sechster gegen Siebter

Michelfeld II defensiv total überfordert und offensiv nur über Einzelaktionen erfolgreich – Wi/Bi II wesentlich schneller, zielstrebiger, motivierter und kommunikativer – schwierige Platzverhältnisse, kühle sechs Grad Celsius, treue Zuschauerresonanz – letztes Duell 3:1 am 17. März 2024
A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren
Nachholspiel vom 12. Spieltag (Samstag, 25. Oktober 2025, 14 Uhr)
Mittwoch, 18. März 2026, 18.30 Uhr, B-Platz in der Langgräfe:
ASV Michelfeld II – SG FC Wichsenstein II/SV Bieberbach II 3:8 (1:5)
SR: Paul Donauer (Lauf, Laufer SV, Gruppe Pegnitzgrund).
Zuschauer: 40 (B-Platz in der Langgräfe, LED-Flutlicht).
Tore: 0:1 (2.) Noah Krüger, 0:2 (12.) Fabrice Glatz, 0:3 (15.) Marcel Braun, 0:4 (20.) Daniel Förtsch, 1:4 (25.) Julian Thumbeck, 1:5 (34., Foulelfmeter) Marcel Braun, 2:5 (52.) Paul Gropp, 2:6 (57.), Fabrice Glatz, 3:6 (66., Foulelfmeter) Julian Thumbeck, 3:7 (80.) Tobias Häfner, 3:8 (90.+1) Fabrice Glatz.
Besondere Vorkommnisse: Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Tobias Häfner (SG FC Wichsenstein II/SV Bieberbach II) wegen Unsportlichkeit (37.). Die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit betrug zwei Minuten.
(obl)
Die oberpfälzer Gastgeber (bisher fünf von sieben Heimspiele gewonnen) traten mit 17 Mann an, im Vergleich zum letzten Spiel vor eineinhalb Wochen beim ASV Pegnitz II (4:4) lief Jan Eschenweck für Nico Brendel von Beginn an auf – die in den letzten vier Wochen wegen Urlaub fehlenden Erste-Mannschaft-Spieler Paul Gropp und Manuel Lehner saßen auf der Bank, vom aktuellen Stamm fehlten Marco Wöhrl (sieben Saisontreffer), Nico Brendel, Simon Brendel und Xaver Eisend. Die SG-Reserve aus Wichsenstein und Bieberbach (auswärts schon drei Siege und zwei Remis) trat mit zwölf Akteuren an – mit drei Ersatzspieler von der „Ersten“ vom Samstag (Tobias Häfner, Noah Krüger und Tim Sebald), ohne ihren besten Torschützen Patrick Gall (sieben Tore).
Die Heimelf war defensiv nicht richtig im Zweikampfmodus, kassierte vier Gegentore in den ersten 20 Minuten, erholte sich nur phasenweise mit einem verwandelten Foulelfmeter (25.) und hatten drei guten Torchancen (8., 20., 36.). Aber die agilen Gäste schlugen noch mal, vom Punkt (34.), zum nicht für möglich gehaltenen 1:5-Halbzeitstand zu – ASV-Aushilfskeeper Robin Popp machte nur bei einem Gegentreffer (0:3/15.) eine unglückliche Figur, da der Ball quasi im vorderen „Schatten-Tor“ (bei nicht optimalen Flutlicht) mit einem verdeckten und platzierten Distanzschuss rechts neben dem Pfosten einschlug.
Nach einem Seitenwechsel hatten die Gastgeber mit einigen Einwechslungen offensiv drei gute Szenen, wovon Paul Gropp sehenswert zum 2:5 einschoss (52.) und Julian Thumbeck einen weiteren Foulelfmeter versenkte (siebtes Saisontor, 66.). Aber die fitten Franken nutzten das lasche ASV-Abwehrverhalten mit drei weiteren Einschüssen vor allem über die Außenpositionen gnadenlos aus (57., 80., 90.+1) und hätten sogar zweistellig auswärts bei einem Tabellennachbarn gewinnen können.
Der neue Tabellensiebte ASV Michelfeld II (dritte Heimniederlage, jahresübergreifend seit fünf Spielen ohne Sieg, 26 Punkte) gastiert am Sonntag, 22. März um 13 Uhr in Velden beim Neunten SG Oberes Pegnitztal II (19). Der frische Sechste SG FC Wichsenstein II/SV Bieberbach II (27) gastiert zeitgleich beim Fünften SG FC Thuisbrunn II/SC Egloffstein II (27).
___________________
Der Kurz-Bericht steht tagesaktuell seit Mittwoch, 22.15 Uhr (zwei Stunden nach Spielende um 20.15 Uhr) hier online.
Der ausführliche Text wird am Donnerstag veröffentlicht.