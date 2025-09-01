Elf-Tore-Achterbahnfahrt in Hüffelsheim, Simmertaler Lucky Punch

Am Sonntag ging es dann spektakulär weiter: Die SG Hüffelsheim II lieferte sich mit dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II ein wahres Torfestival und siegte knapp mit 6:5. Ohne Treffer blieb das Duell zwischen dem FC Bavaria Ebernburg und Karadeniz Bad Kreuznach. Klare Verhältnisse herrschten hingegen beim 5:0-Sieg der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II bei der SG Nordpfalz. Auch die knappen Partien hatten es in sich: Der VfL Simmertal gewann beim TuS Hackenheim II mit 3:2 und der FC Bad Sobernheim behielt in der Begegnung mit dem TSV Hargesheim die Oberhand (2:1).

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend eröffnete die SG Alsenztal den 5. Spieltag mit einem torreichen 5:3-Erfolg über die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II. Am Samstag setzte sich die SG Soonwald souverän mit 2:0 gegen den SV Medard durch, während der TuS Waldböckelheim beim 5:2 gegen die SG Gräfenbachtal/Wallhausen seine Offensivstärke unter Beweis stellte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Der FC Bad Sobernheim hat nach zwei bitteren Niederlagen am Stück wieder in die Spur gefunden und den TSV Hargesheim mit 2:1 besiegt. „Das Erfolgserlebnis war wichtig, auch wenn wir es unnötig spannend gemacht haben“, meinte Bad Sobernheims Co-Trainer Mareck Dörr. Seine Mannschaft erspielte sich zahlreiche Topchancen, brachte aber nur zwei davon im Tor unter. Nach einem Eckball war es Marcel Marquis, der im Gewühl das 1:0 erzielte (55.). Hargesheims Tom Edinger glich per starker Einzelleistung sehenswert aus (70.), doch in der Schlussphase blieb Tumaj Dehghan im 1-gegen-1 vor der gegnerischen Hütte eiskalt und besorgte das 2:1 (85.). „Wenn wir nach einer Stunde 3:0 führen, kann sich keiner beschweren. Aber auch unser Keeper Christopher Messer hat uns zweimal stark im Spiel gehalten“, sagte Dörr. Auch Hargesheims Trainer Sebastian Muth sprach von einem leistungsgerechten Ergebnis: „Bad Sobernheim hatte gefühlt zehn Hochkaräter, unser Torwart Nils Keber hat überragend gehalten. Am Ende war es ein schlimmer Fehler im Aufbau, der zum 1:2 führte. Uns fehlt noch die letzte Durchschlagskraft nach vorne, der Sieg für die Heimelf war verdient." Der Spielfilm: Tore: 1:0 Marquis (55.), 1:1 Edinger (70.), 2:1 Dehghan (85.)

Elf Tore, ein ständiges Auf und Ab und ein packendes Finale: Beim 6:5-Heimsieg der SG Hüffelsheim II gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim II wurde den Zuschauern einiges geboten. Früh stellten Philip Klein (5.) und Nikolai Staub (8.) auf 2:0, ehe Spielertrainer Serkan Kural die Gäste anmeldete (12.). Staub erhöhte per Elfmeter auf 3:1 (25.), doch eine verunglückte Flanke brachte Pfaffen-Schwabenheims Fatih Erbas erneut heran (29.). Noch vor der Pause stellte Fabian Stelzel den Zwei-Tore-Abstand wieder her (42.). Nach dem Seitenwechsel traf Stelzel erneut sehenswert zum 5:2 (58.), doch die Gäste blieben dran und verkürzten in der 63. (Kural) und 80. Minute (Adrian Filipowicz) bis auf 5:4. Matteo Rehbein schien mit dem 6:4 (82.) alles klarzumachen, aber erneut antwortete der TuS und stellte in Person von Mohammad Akhundzadeh in der 87. Minute auf 6:5. In einer wilden Schlussphase verpassten die Gäste sogar noch den Ausgleich. „Unter dem Strich war es verdient, aber wir hätten das Spiel bei besserer Chancenverwertung viel ruhiger gestalten müssen“, meinte SG-Trainer Marco Dörner nach dem Spektakel. Der Spielfilm: 1:0 Klein (5.), 2:0 Staub (8.), 2:1 Kural (12.), 3:1 Staub (25. Foulelfmeter), 3:2 Erbas (29.), 4:2 Stelzel (42.), 5:2 Stelzel (58.), 5:3 Kural (63.), 5:4 Filipowicz (80.), 6:4 Rehbein (82.), 6:5 Akhundzadeh (87.)