In Aßlar geht das nächste Hallenturnier wieder. (© Joaquim Ferreira)

Elf Tage Budenzauber beim Fußballturnier in Aßlar Teaser HALLE: +++ Schon der Turnierplan hat es in sich: Unter der Woche stehen die Senioren im Vordergrund, an den Wochenenden ist der Nachwuchs an der Reihe +++

Aßlar. Organisator Jens Then muss selbst zweimal schauen, ob er alle Termine richtig an den Reporter übermittelt hat. „Elf Tage am Stück Hallenzauber. Vom 19. bis zum 29. Januar geht bei uns die Post ab”, berichtet Then und hält seine Vorfreude nicht hinter dem Berg. Als letzter Turniergastgeber im Januar legt der VfB Aßlar zum Abschluss nochmal richtig los.