Elf Spieler verlassen den 1. FC Bad Kötzting

Mit Martin Vesenjak (34) geht der Kapitän von Bord. Im Sommer 2018 wechselte der Innenverteidiger vom ASV Cham an den Roten Steg, bestritt insgesamt 136 Spiele (vier Tore) in der Landesliga Mitte. Wohin es den Wahl-Neunburger nach seiner Zeit beim FCK zieht, ist noch offen.



Auch Alexander Kautz (21) verlässt die Pfingstrittstädter. Der variabel einsetzbare Defensivspieler kam im Sommer 2022 von der U19 des SSV Jahn Regensburg und entwickelte sich schnell zu einem Leistungsträger. In drei Spielzeiten brachte er es auf insgesamt 88 Spiele (vier Tore). Kautz wechselt zum Bayernligisten SpVgg SV Weiden.



Eine große Lücke hinterlässt Miroslav Spirek (31), der sich bei den Rotblauen zu einer unverzichtbaren Größe entwickelt hat. Zu Beginn der Saison 2017/18 wechselte der technisch versierte Linksfuß vom tschechischen Drittligisten TJ Jiskra Domazlice an den Roten Steg, zog seitdem die Fäden im Mittelfeld, glänzte als Torschütze und Vorbereiter. Mit Ausnahme eines einjährigen Abstechers zur SpVgg Lam hielt er dem FCK stets die Treue. Insgesamt bestritt er 171 Spiele (63 Tore) in der Landesliga Mitte. Spirek wechselt zum Landesliga-Aufsteiger FC Vorwärts Röslau nach Oberfranken.



Eine neue Herausforderung sucht auch Antreiber Sebastian Benesch (25). Der in Gotteszell im Landkreis Regen lebende Student spielte bereits im Nachwuchs für die Badstädter, kehrte im Sommer 2021 an den Roten Steg zurück und entwickelte sich zu einem gestandenen Landesligakicker. Er brachte es insgesamt auf 80 Partien (drei Tore). Benesch zieht es zum Bezirksliga-Absteiger SpVgg Osterhofen, wo er als spielender Co-Trainer fungieren wird.



Ebenfalls nach Osterhofen wechseln die Hanninger-Brüder Dominik (24) und Tobias (22), die ihre Zelte beim FCK abbrechen. Dominik Hanninger kam im Winter 2019 vom ASV Cham an den Roten Steg, der schnelle Offensivallrounder zählte fortan zu den Leistungsträgern. Im Sommer 2022 zog es ihn für ein halbes Jahr zum damaligen Regionalliga-Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing, ehe er zurückkehrte. Insgesamt absolvierte er 126 Spiele (37 Tore) im rotblauen Trikot. Tobias Hanninger kam im Sommer 2022 von der U19 der SpVgg GW Deggendorf. Auch wenn ihn Verletzungen immer wieder ausbremsten, brachte es der Defensivspezialist auf 33 Spiele für seine Farben.



Den FCK verlassen wird auch Benedikt Laumer (22). Der offensive Mittelfeldspieler kam im Sommer 2022 vom ASV Cham. Kurze Zeit später verletzte er sich jedoch schwer, brach sich das Schienbein und fiel rund eineinhalb Jahre aus. So bestritt er nur 39 Spiele (ein Tor) für die Rotblauen. Laumer wechselt zum Kreisligisten SG Zandt/Vilzing II. Nicht länger dabei ist auch Kilian Bücherl (22), der den Badstädtern nach nur zwei Spielzeiten wieder den Rücken kehrt. Der quirlige Außenstürmer kam im Sommer 2023 von der DJK Arnschwang, absolvierte insgesamt 41 Spiele. Wohin es ihn zieht, ist noch offen.



Während Torhüter Philipp Keller (19) eine Pause einlegen wird – sein Spielerpass bleibt aber am Roten Steg –, gehen auch die beiden Tschechen Jan Kolerus (23) und Jakub Kule (21) von Bord. Linksverteidiger Kolerus kam vor der Saison von TJ Jiskra Domazlice und absolvierte alle 34 Spiele (ein Tor). Außenstürmer Kule, der erst in der Winterpause von SK Senco Doubravka verpflichtet wurde, brachte es auf zwölf Partien (zwei Tore). Beide gehen mit unbekanntem Ziel.



Auch abseits des Spielfeldes endet eine Ära: Uwe Wölke (59), seit 2018 in Diensten der Rotblauen, hört als sportlicher Leiter auf. „Nach sieben Jahren ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um meinen Platz zu räumen“, so der scheidende Funktionär. Mit Thomas Iglhaut (36) steht sein Nachfolger bereits fest.