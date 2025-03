Elf Scorer beim 24:1-Kantersieg! Emre Sahin ist Spieler der Woche

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

24:1, was für ein Ergebnis. Damit konnte der SC Uhingen ein klares Zeichen im Meisterschaftskampf setzen. Völlig verdienter Spieler des Spiels und gleichzeitig Spieler der Woche ist nach sechs Toren und fünf Vorlagen Emre Sahin . Der linksfüßige Stürmer, der erst zur Winterpause nach Uhingen gewechselt ist, ist großer Fan von Galatasaray Istanbul und bei FuPa im Interview.

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

FuPa: 24:1 habt ihr euren Gegner vom Platz gefegt. Wie fühlt sich so ein Spiel an? Hast du so etwas schonmal erlebt?

Sahin: Der Sieg fühlte sich an, wie jeder Andere auch. Ich will immer gewinnen, das Endergebnis ist da völlig egal. In der Höhe hab ich bisher noch keinen Sieg eingefahren. Mir ist es einmal passiert, dass wir nach 60 Minuten 14:0 führten und der Gegner daraufhin den Platz verlassen hat.