Elf Punkte Vorsprung - Adlkofen steht vor historischem Triumph

Mit zehn Siegen in Folge hat sich die DJK-SV Adlkofen in die Winterpause verabschiedet. Lohn für diese Monster-Serie ist eine äußerst souveräne Tabellenführung in der Kreisliga Donau-Laaber. Elf Zähler liegen Wackerbauer, Diewald & Co. vor dem Rangzweiten TSV Neustadt/Donau und in den neun verbleibenden Partien müsste schon sehr viel schief laufen, um sich noch von der Pole-Position verdrängen zu lassen. Für den Klub aus dem Landkreis Landshut wäre der Aufstieg eine Premiere, denn auf der Bezirksbühne war Adlkofen noch nie vertreten.
"Eine Platzierung unter den Top-5 war unser Saisonziel. Dass wir so eine Herbstserie hinlegen, ist natürlich absolut herausragend und war überhaupt nicht zu erwarten"; sagt Daniel Treimer, der seit einem halben Jahr als Spielertrainer das Sagen beim Kreisliga-Primus hat und dabei von seinem Vater Reinhard - einst Mittelfeld-Legende bei der SpVgg Landshut - unterstützt wird. Gründe für den Höhenflug gibt es aus der Sicht des 36-jährigen Übungsleiters einige: "Wir arbeiten richtig gut, haben beispielsweise seit dieser Saison mit meinem Kumpel Michael Schöttl einen Athletiktrainer. So etwas ist in der Kreisliga kein Standard, wir profitieren davon aber enorm. Die Jungs sind extrem fit und wir können hinten raus oft noch zulegen. Zweimal konnten wir beispielsweise 0:2-Rückstande in 3:2-Siege drehen. Zudem ist die Mannschaft sehr lernwillig. Wir haben eine Idee, die richtig gut umgesetzt wird. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass der Verein top geführt ist und wir sehr gute Funktionäre haben."