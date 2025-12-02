Spitzenreiter Adlkofen ist bislang in der Kreisliga Donau-Laaber eine Klasse für sich – Foto: Alfred Brumbauer

Elf Punkte Vorsprung - Adlkofen steht vor historischem Triumph Der Primus der Kreisliga Donau-Laaber hat eine beeindruckende Herbstrunde gespielt Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Donau-Laaber Adlkofen Daniel Treimer Reinhard Treimer

Mit zehn Siegen in Folge hat sich die DJK-SV Adlkofen in die Winterpause verabschiedet. Lohn für diese Monster-Serie ist eine äußerst souveräne Tabellenführung in der Kreisliga Donau-Laaber. Elf Zähler liegen Wackerbauer, Diewald & Co. vor dem Rangzweiten TSV Neustadt/Donau und in den neun verbleibenden Partien müsste schon sehr viel schief laufen, um sich noch von der Pole-Position verdrängen zu lassen. Für den Klub aus dem Landkreis Landshut wäre der Aufstieg eine Premiere, denn auf der Bezirksbühne war Adlkofen noch nie vertreten.

"Eine Platzierung unter den Top-5 war unser Saisonziel. Dass wir so eine Herbstserie hinlegen, ist natürlich absolut herausragend und war überhaupt nicht zu erwarten"; sagt Daniel Treimer, der seit einem halben Jahr als Spielertrainer das Sagen beim Kreisliga-Primus hat und dabei von seinem Vater Reinhard - einst Mittelfeld-Legende bei der SpVgg Landshut - unterstützt wird. Gründe für den Höhenflug gibt es aus der Sicht des 36-jährigen Übungsleiters einige: "Wir arbeiten richtig gut, haben beispielsweise seit dieser Saison mit meinem Kumpel Michael Schöttl einen Athletiktrainer. So etwas ist in der Kreisliga kein Standard, wir profitieren davon aber enorm. Die Jungs sind extrem fit und wir können hinten raus oft noch zulegen. Zweimal konnten wir beispielsweise 0:2-Rückstande in 3:2-Siege drehen. Zudem ist die Mannschaft sehr lernwillig. Wir haben eine Idee, die richtig gut umgesetzt wird. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass der Verein top geführt ist und wir sehr gute Funktionäre haben."









Erfolgreiches Duo: Daniel (li.) und Reinhard Treimer – Foto: Alfred Brumbauer









Treimer, der für die kommende Saison bereits sein Ja-Wort gegeben hat, versucht aufgrund der tollen Ausgangsposition erst gar nicht tief zu stapeln: "Wir wissen, dass noch nichts erreicht ist und wir weiter am Gaspedal bleiben müssen. Dennoch werden wir aber ganz bestimmt nicht hergehen und sagen, es wäre kein Beinbruch, wenn wir am Ende Zweiter werden. Das Ding wollen wir durchziehen und ich bin überzeugt, dass wir uns das auch nicht mehr nehmen lassen."







Mittel- und langfristig wird es für den Klub jedoch nicht einfach, nachhaltig erfolgreich zu sein. Fast die gesamte Mannschaft ist bereits um die 30 Jahre alt, Stürmer-Ikone Christoph Konietzny und Coach Treimer sind sogar schon weit über diese Altersgrenze. "Unseren Verantwortlichen und natürlich auch mir ist diese Problematik durchaus bewusst. Daher werden wir uns bemühen, sukzessive auch jüngere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs oder von extern ins Team zu integrieren. Der Verein hat aber eine klare Philosophie, hinter der wir als Trainer voll und ganz stehen. Es werden keine Spieler finanziell entschädigt und daher müssen wir in Sachen Neuzugänge mit anderen Argumenten punkten."