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Elf Niederlagen in Serie: »Haben keine Landesliga-Strukturen«
Der Negativlauf des FC Teisbach reißt nicht ab, dennoch schätzen die Verantwortlichen die Situation realistisch ein
von Thomas Seidl · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser
Elfmal in Folge haben die Landesliga-Fußballer des FC Teisbach mittlerweile verloren – Foto: Alfred Brumbauer
Im Mai 2025 schaffte der FC Teisbach ein kleines Fußballwunder und wurde völlig überraschend Meister der Bezirksliga West. Die Aufstiegseuphorie ist allerdings längst verflogen. Der Tabellenvorletzte der Landesliga Mitte hat mittlerweile elfmal in Folge verloren und die Qualifikation für die Relegation - die als Saisonziel ausgerufen wurde - noch zu erreichen, wird ein schweres Unterfangen.
"Wir kämpfen mit ganz anderen Waffen als der Großteil unserer Konkurrenten. Bei uns gibt es kein Bezahl-System und auch deswegen müssen wir unseren Spielern bestimmte Dinge zugestehen, die es bei den meisten anderen Vereinen in der Form und Häufigkeit nicht gibt. Wir haben beispielsweise regelmäßig mit urlaubsbedingten oder privaten Abwesenheiten zu kämpfen. Daher müssen wir die Mannschaft immer wieder umstellen und das ist natürlich nicht förderlich", verrät Teisbachs Sportvorstand Adam Zahn, der dennoch einräumt, dass man sich speziell im Frühjahr mehr erwartet hätte. Mit Heimkehrer Valentin Harlander vom Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing und dem Comeback von Bezirksliga-Torschützenkönig Lukas Meindl bekam der Kader im Winter eine qualitative Aufwertung. "Wir hatten uns alle mehr erhofft. In allen Bereichen fehlen aktuell ein paar Prozent und dann reicht es halt nicht, um in dieser Klasse erfolgreich sein zu können. Ein Lu Meindl ist nach seiner Kreuzbandverletzung verständlicherweise noch nicht der Alte und braucht vermutlich noch ein paar Monate, um wieder richtig in Schwung zu kommen", weiß das Teisbacher Urgestein.
Zahn schätzt die derzeitige Situation realistisch ein: "Die Niederlagen-Serie hat mentale Spuren hinterlassen und auch deshalb wird es sehr schwierig, unseren Mitkonkurrenten Roding noch einzuholen und es in die Relegation zu schaffen. Wir werden aber nicht aufstecken und alles probieren, zumal es durchaus noch gegen den einen oder anderen Gegner geht, den wir vielleicht packen können." Über Dauer sieht der Funktionär den kleinen Dorfverein aus dem Dingolfinger Stadtgebiet aber ohnehin nicht in der dritthöchsten Amateurklasse: "Wir haben keine Landesliga-Strukturen. Als Verein sind wir nicht für diese Klasse ausgerichtet und haben eine ganz andere Philosophie. Das heißt aber nicht, dass wir uns schon mit dem Abstieg abgefunden haben." Cheftrainer Florian Baumgartl und Co-Spielertrainer Florian Wischinksi stärkt Zahn den Rücken: "Unsere beiden Coaches lassen sich nicht unterkriegen und halten die Stimmung hoch. Das ist in unserer Situation extrem wichtig und beide genießen nicht nur deshalb weiterhin unser vollstes Vertrauen." Unabhängig vom Saisonausgang übernimmt im Juni mit Daniel Färber ein neuer Übungsleiter das Team um Leitwolf Franz Gruber.