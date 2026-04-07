Elf Niederlage in Serie: »Haben keine Landesliga-Strukturen«

Elfmal in Folge haben die Landesliga-Fußballer des FC Teisbach mittlerweile verloren – Foto: Alfred Brumbauer

"Wir kämpfen mit ganz anderen Waffen als der Großteil unserer Konkurrenten. Bei uns gibt es kein Bezahl-System und auch deswegen müssen wir unseren Spielern bestimmte Dinge zugestehen, die es bei den meisten anderen Vereinen in der Form und Häufigkeit nicht gibt. Wir haben beispielsweise regelmäßig mit urlaubsbedingten oder privaten Abwesenheiten zu kämpfen. Daher müssen wir die Mannschaft immer wieder umstellen und das ist natürlich nicht förderlich", verrät Teisbachs Sportvorstand Adam Zahn, der dennoch einräumt, dass man sich speziell im Frühjahr mehr erwartet hätte. Mit Heimkehrer Valentin Harlander vom Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing und dem Comeback von Bezirksliga-Torschützenkönig Lukas Meindl bekam der Kader im Winter eine qualitative Aufwertung. "Wir hatten uns alle mehr erhofft. In allen Bereichen fehlen aktuell ein paar Prozent und dann reicht es halt nicht, um in dieser Klasse erfolgreich sein zu können. Ein Lu Meindl ist nach seiner Kreuzbandverletzung verständlicherweise noch nicht der Alte und braucht vermutlich noch ein paar Monate, um wieder richtig in Schwung zu kommen", weiß das Teisbacher Urgestein.





