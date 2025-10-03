Elf Minuten Wahnsinn in Lähden

SG Lähden/Holte – TSV Concordia Schöninghsdorf 1:6 Bis zur Pause sah das noch nach einem ziemlich offenen Schlagabtausch aus. Lähden/Holte kam ordentlich ins Spiel, schnupperte mehrfach an der Führung, und dann packte Christopher Olges in der 38. Minute sein Solo aus. Fünf Gegenspieler, einmal Keeper aussteigen lassen - 1:0. Ein Tor, das so gar nicht zu den kommenden 45 Minuten passte.

Denn nach dem Seitenwechsel zog Schöninghsdorf das Tempo an. Erst glich Hans Martin Balder nach 58 Minuten aus, dann folgte ein Timo-Keiser-Dreierpack im Akkord. Zwischen Minute 63 und 67 traf der Stürmer dreimal, als hätte er den Turbo eingeschaltet. Innerhalb von elf Minuten war das Spiel komplett gedreht, oder besser gesagt: auseinandergeschraubt. Und weil es an diesem Tag offenbar leicht von der Hand ging, setzte Matteo Jansen gleich noch einen Doppelpack obendrauf (69., 90.). Endstand: 1:6. Während Lähden/Holte in Halbzeit eins die Chancen vergab, brachte Schöninghsdorf nach der Pause alles gnadenlos unter. Am Ende stand ein Ergebnis, das klarer klingt, als es lange Zeit war. Den Liveticker hat übrigens Hannes Vorholt mit trockenem Charme begleitet, inklusive der kleinen Randnotizen, die so ein 6:1 erst richtig rund machen. __________ Ein Tor, ein Humbert, ein Heimsieg

Gestern, 19:30 Uhr SuS Darme 1926 SuS Darme SV Groß Hesepe 1923 Gr. Hesepe 1 0 Abpfiff Manchmal reicht ein Tor. In Darme reichte es sogar schon nach 28 Minuten. Jonas Humbert nutzte eine halb verunglückte Abwehraktion der Gäste, stand goldrichtig im Strafraum und nickte ein. Mehr sollte an diesem Donnerstag nicht passieren, zumindest nichts, was Hesepe noch hätte gefährlich wirken lassen. Der Rest war ein Spiel, das sich eher in kleinen Randnotizen abspielte: eine Gelbe Karte hier, ein taktisches Foul da, und in der Nachspielzeit donnerte Niklas Benjak den Ball noch einmal so hoch über das Tor, dass er womöglich erst morgen wieder herunterkommt. Trainer und Zuschauer konnten sich die letzten Minuten zurücklehnen. SuS verteidigte die Führung mit einer Ruhe, als hätte man in dieser Saison schon ganz andere Brocken geschlagen. Hesepe dagegen bleibt weiter punktlos und dürfte beim Heimweg ins Grübeln geraten sein, wie man mit so viel Ungefährlichkeit jemals den ersten Zähler einsammeln will. Am Ende war es ein nüchternes Spiel, das vor allem in der Tabelle Wirkung zeigt: drei Punkte für Darme, null für Hesepe. Liveticker-Mann Yasar Kluth fasste es treffend zusammen: „Sehr unspektakulär.“ Recht hat er. Aber gewonnen ist gewonnen. __________ Einen Liveticker bedienen / livetickern

Es gibt Fußballspiele, die verlaufen nach Drehbuch und es gibt welche, die fühlen sich an wie ein endloser Impro-Workshop. Das Duell zwischen der SG Lehe und Surwold II gehörte klar zur zweiten Kategorie. Schon nach 14 Minuten lag der Ball im Netz: Elias Mattke schob nach einer schnellen Kombination trocken ein. Alles sprach für einen entspannten Nachmittag an der Dorfgrenze. Doch Surwold II ließ sich davon nicht beeindrucken und nutzte in der 23. Minute die erste richtige Gelegenheit, Erik Grote staubte ab. 1:1, und plötzlich war wieder alles offen. Lehe reagierte kurz verwirrt, aber nur kurz. In der 41. Minute köpfte Philipp Hegemann den Ball nach Torwartabwehr über die Linie. Ein Treffer, der so unspektakulär war, dass er gerade deshalb ein kleines Kunstwerk blieb: 2:1 zur Pause. Die zweite Halbzeit begann dann mit einer Szene, die man nicht im Lehrbuch findet: Surwolds Leon Korten flog in der 50. Minute mit Rot vom Platz, ein überflüssiges Foul, das seine Mitspieler vermutlich bis heute nicht verstanden haben. Eigentlich hätte Lehe die Überzahl für ein Schützenfest nutzen müssen, doch die Gastgeber ließen ihre Chancen reihenweise liegen. Christoph Brümmer schoss ein leeres Tor nicht ins, sondern auf einen heraneilenden Verteidiger. Matthias Zumsande verpasste ebenfalls - Chancenwucher, das böse Wort hing in der Luft. So blieb es spannend bis in die Nachspielzeit, in der der Ticker-Schreiber Philipp Kupke die Nerven behielt, während die Spieler auf dem Rasen mit jedem Angriff die Gemüter strapazierten. Surwold kämpfte, Lehe zitterte, aber am Ende blieb es beim verdienten 2:1. Ein Sieg, der auf dem Papier deutlich klingt, in der Erinnerung aber eher an ein wackeliges Möbelstück erinnert: Es hielt, aber knarzte an allen Ecken. __________ Wie man ein Spiel dreimal aus der Hand gibt

3:3, sechs Tore und viele offene Türen Ein Spiel wie ein offenes Scheunentor. DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte und der SV Herbrum trennten sich am Sonntag 3:3. Ein Ergebnis, das so klingt, als hätte sich niemand wirklich entschieden, ob er lieber gewinnen oder verlieren möchte. Schon in der 14. Minute hob Niclas Jansen den Ball zum 1:0 ins Netz, mit freundlicher Unterstützung des Torwarts. Doch nur drei Minuten später glich Alexander Kraft aus, und wiederum zwei Minuten danach drehte Jens Kampling das Spiel auf 1:2. Wer gerade noch jubelte, schaute kurz darauf schon ratlos. Spahnharrenstätte nahm das als Einladung: Erst zimmerte Tobias Knoll das 2:2 in den Winkel (37.), dann legte Tobias Bowe gleich nach (39.). Der Jubel hielt allerdings nur bis zur 44. Minute, als Simon Düthmann im Konter den erneuten Ausgleich erzielte. Halbzeit und man war schon ein bisschen erschöpft vom Zuschauen. Im zweiten Durchgang wurde es ruhiger, zumindest was Tore anging. Ein paar Wechsel, ein nicht gegebener Elfmeter, eine Gelb-Rote für Erik Olberding - alles drin, aber nichts mehr drin im Kasten. So blieb es beim 3:3. Ein Ergebnis, das beide Seiten als „verdient“ abhaken können. Oder als verschenkt. Je nachdem, ob man die Tore, die man geschossen hat, oder die, die man kassierte, länger im Kopf behält. Lukas Kroemer hielt das alles im Liveticker fest und hatte mit diesem wilden Auf und Ab wohl selbst alle Hände voll zu tun. __________ Warmmachen wie die Profis

Frisch ausgestattet ins Spiel: Dank der Unterstützung von ASH Anbergen System Haus laufen unsere Herren des SC Adorf ab sofort in neuen Aufwärmshirts auf, perfekt gerüstet für die kommende Jahreszeit! __________ Schimanski löst den Knoten

– Foto: FSG Union Meppen/Schwefingen

Am vergangenen Samstag bekam das Waldstadion Besuch vom SV Harderberg. Eine Mannschaft, die man vor allem für ihre Zweikampfstärke kennt. Doch die FSG ließ sich davon herzlich wenig beeindrucken und schnürte die Gäste von Beginn an in der eigenen Hälfte ein. Einziger Haken: Das Tor schien in der ersten Halbzeit irgendwie nicht zur Einladungsliste zu gehören. Nach dem Seitenwechsel dann das, was man in Fachkreisen wohl „überfällig“ nennt. In der 59. Minute rollte ein Angriff durchs Mittelfeld, die Stationen sauber, der Abschluss von Marie Schimanski noch sauberer - 1:0 und endlich Grund zum ausgelassenen Jubel. Weil die FSG beim Ausbauen der Führung ein wenig Großzügigkeit walten ließ, blieb es unnötig spannend. So spannend, dass Harderberg in der Nachspielzeit noch beinahe den Partycrasher gab, doch der Ball küsste nur den Innenpfosten, sprang aber zum Glück wieder hinaus. Am Ende blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, drei Punkte und die Gewissheit, dass man auch mit Herzschlagfinale umgehen kann. Nächstes Wochenende ist spielfrei, bevor am 8. Oktober mit Olympia Uelsen der nächste Prüfstein wartet. __________ Ein Spiel wie ein rutschender Ball

Manchmal verrät schon der erste Einwurf, wie ein Spiel laufen wird. Bei Darme kam er nach fünf Minuten direkt in den Lauf von Philipp Krüssel und der drosch den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck. 0:1, Andervenne schaute sich noch gegenseitig an. Nur sieben Minuten später legte Fabio Raafkes mustergültig quer auf Yasar-Jannik Kluth, der das 0:2 einschob. So sah es zunächst nach einem gemütlichen Sonntagsausflug für die Gäste aus. Doch wenn der SuS Darme eins kann, dann ist es, den Gegner mit unerwarteten Geschenken zurück ins Spiel zu holen. Ein Ball rutschte Niemann durch, Nico Mönster bedankte sich - 1:2. Die zweite Halbzeit begann mit Schwung und einigen Chancen auf beiden Seiten, ehe Raafkes in der 62. Minute das 1:3 erzielte. „Eigentlich nicht richtig getroffen“, stand im Ticker, aber irgendwie trudelte der Ball trotzdem ins Tor. Fußball eben. Dann kam Andervenne doch nochmal: Marlon Midden drückte aus kurzer Distanz ein, 2:3, und für einen kurzen Moment roch es nach Ausgleich. Doch nur wenige Minuten später zog Jonas Stemann im Modus „R1+O“ (Originalzitat aus dem Liveticker) aus der Distanz ab und stellte auf 2:4. In der Nachspielzeit schickte er den Keeper noch spazieren und schob zum 2:5-Endstand ein. Unterm Strich ein verdienter Sieg für SuS Darme II, auch wenn die Chancenverwertung eher Kategorie „ausbaufähig“ war. Andervenne hatte seine Momente, aber blieb im entscheidenden Augenblick zu harmlos. Oder wie Ticker-Autor Simon Poggemann es zusammenfasste: „Mit besserer Chancenverwertung hätte es auf beiden Seiten auch ganz anders aussehen können.“ __________ Hier ist es, das Mannschaftsfoto unserer ersten Frauenmannschaft in der Saison 2025/26!

Oben v. l. n. r.: Alia Tiebel, Alessia da Silva Lopes, Sophie Fehren-Evering, Leni Albert, Anna Lammers, Ida Jansen, Sina Kaufmann, Rike Heinen und Joelma da Silva Korthaneberg Mitte v. l. n. r.: Lina Haking, Felicitas Schöttmer, Lotta Spies, Torwart-Trainer Mike Sandmann, Co-Trainer und Sportlicher Leiter Heiner Feldmann, Betreuerin Petra Lammers, Co-Trainer Mario Tiebel, Trainer Marcel Gebhardt, Viktoria Lübben, Tomke Buchalla, Aelea van Lengerich und Eva Theising Unten v. l. n. r.: Theresa Surmann, Sina Brockhaus, Vanessa Köpplin, Sina Angelbeck, Jana Ansorge, Mara Haking, Lotta Tiebel, Carolin Freis und Nienke den Ouden Eingeklinkt: Marina Silies (oben links) sowie Anja und Maria Fehren-Evering (oben rechts)

__________ Endlich sind sie da - unsere neuen Trikots!

Ein riesiges Dankeschön an Anna & Josef Uhlen von Uhlen Transporte für die großartige Unterstützung und die neuen Trikots. Als Zeichen unserer Wertschätzung haben wir ein kleines Präsent überreicht. Danke für eure langjährige Treue - wir wissen das sehr zu schätzen! __________ Erster Mannschaftsabend der SV Dohren Damen

