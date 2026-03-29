Elf Minuten Wahnsinn: Bennet Schmidt schockt Gremersdorf mit Hattrick

Über 77 Minuten lang schien der Plan der Hausherren perfekt aufzugehen. Gremersdorf kontrollierte das Geschehen gegen einen zunächst fahrigen Gast aus der Landeshauptstadt. KMTV-Trainer Paul Musiol bemängelte die erste Hälfte seines Teams deutlich: „Das Spiel war von uns sehr zerfahren. Wir hatten viele technische Defizite, Stockfehler und keine Balance zwischen Angriff und Verteidigung.“

Szene aus dem Hinspiel - Maximilian Bormann (re.) und der TSV Gremersdorf standen in der Defensive viel besser als beim 0-6. – Foto: Ismail Yesilyurt

Folgerichtig gingen die Gastgeber in Führung, wenn auch unter gütiger Mithilfe der Kieler: Ein scharf geschlagener Eckstoß landete am kurzen Pfosten, überraschte KMTV-Keeper Bjarne Klenz und prallte von ihm zum 1:0 ins eigene Netz (61.). Als Lennart Petersen in der 74. Minute durch ein regelrechtes Bein-Dickicht hindurch auf 2:0 erhöhte, schien der Heimsieg zum Greifen nah.

Der Moment, in dem alles den Bach runterging

Doch was dann folgte, glich einem sportlichen Albtraum für den TSV. Innerhalb von nur elf Minuten zerfiel das Gremersdorfer Gebilde. „Frei nach dem Motto: Spielst du unten, stehst du unten, läuft es einfach gegen dich“, haderte Ippig. Den Startschuss zur Aufholjagd setzte Bennet Schmidt in der 78. Minute per Kopf nach einer präzisen Flanke von Luca Bourreau.

Plötzlich kippte das Momentum. Nur vier Minuten später war Luis Reinecke auf und davon, wurde im Strafraum am Abschluss gehindert – die Folge: Elfmeter für Kiel und die erste Rote Karte gegen Gremersdorf (80.). Bennet Schmidt blieb eiskalt und verwandelte zum 2:2-Ausgleich.

Drama in der Schlussminute

Gremersdorf versuchte sich gegen den Kollaps zu stemmen und hatte nach einer Ecke sogar die Riesenchance zur erneuten Führung, ließ diese jedoch liegen. Im direkten Gegenzug schlug der KMTV eiskalt zu: Thore Woywod bediente erneut Bennet Schmidt, der mit seinem dritten Treffer (88.) den Hattrick und den Auswärtssieg perfekt machte.