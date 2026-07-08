Elf Kreisliga-Transfers und junger Bezirksliga-Zugang

– Foto: Zafer Hosman

Der SV Fellbach II aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall begrüßt zur neuen Saison mehrere Neuzugänge und ein neues Trainerteam. Mit Leonardo Caso und Luyeye Genet Malembe Mmbuta aus Schmiden, Yaffa Bakebba aus Sutukoba in Gambia, Ibrahim Iseni aus Erbstetten, Ardi Pnishi aus Ludwigsburg, Mohammed Nonda aus Schorndorf sowie Ahmed Abdelsalem und Hamza Kifane aus Hegnach erweitert der SVF seinen Kader. Abdullah Kulla rückt aus der eigenen Jugend nach. Neuer Trainer ist Alexios Asteris, der aus Kaisersbach kommt. Nikolaos Akritidis übernimmt als Co-Trainer. Der Verein setzt damit auf frische Kräfte, Entwicklung und neue Impulse für die kommende Runde.

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1. FC Donzdorf

Der 1. FC Donzdorf aus der Bezirksliga Neckar/Fils begrüßt Julian Bader im Aktiven-Bereich. Der Innenverteidiger kommt aus der U19 und soll künftig für die zweite Mannschaft im Lautertalstadion auflaufen. In der Jugend sorgte Bader in der Defensive für Sicherheit. Nun erhält er die Möglichkeit, seine Fähigkeiten im Aktivenfußball einzubringen und sich weiterzuentwickeln.

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TSV Stein

Der TSV Stein aus der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern verstärkt seine Defensive mit Finn Störzer. Der Neuzugang gilt als junger, ehrgeiziger und vielseitig einsetzbarer Defensivspieler. Störzer kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden und soll der Mannschaft dadurch mehr Stabilität und Flexibilität geben. Nach einer Pause vom Fußball hat er wieder Lust am Spiel gefunden und beginnt beim TSV Stein ein neues Kapitel. Mit seiner Einstellung soll er gut in das junge Team passen.

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